عاجل
محافظ أسيوط يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوي الفني جامعة حلوان: البحث العلمي ركيزة لتطوير المنظومة التعليمية… وقنديل: نحرص على الاهتمام بدعمه وتحقيق النزاهة العلمية عمرو مصطفى: أحب إنتاج الأغاني الوطنية.. وأتمنى تسليط الإعلام الضوء على مشروعات الدولة أخبار الحوادث.. رضيعة ملقاة في الشارع تكشف علاقة محرمة.. قائد الفعل الفاضح في قبضة الأمن.. الفرح تحول لمأتم في البحيرة برلماني يطالب بفرض رقابة مشددة على صالات الألعاب الرياضية.. لهذا السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سوبر مون .. «قمر الرعد» يزين سماء مصر الآن

القمر العملاق
القمر العملاق

تشهد سماء مصر الآن ظهور أول قمر عملاق (سوبر مون) في عام 2023، حيث يكتمل بدر ذي الحجة ليظهر في السماء بدءا من الليلة ولمدة 3 أيام، والمعروف باسم «قمر الرعد» وهو واحد من أربعة أقمار عملاقة تشهدها الكرة الأرضية تبدأ من شهر يوليو .

وقال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر ورئيس قسم الفلك السابق، أن نسبة لمعان قرص القمر الآن تبلغ 100 %، ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم، يبدو القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 2 إلى 4 يوليو، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة.

قمر الرعد .. الليلة نشهد ظهور أول بدر عملاق في 2023

قلب العقرب.. نجم أحمر عملاق يظهر يجاور القمر الآن | شاهد

مستشفيات جامعة القاهرة تستقبل 7 آلاف حالة فحص وعلاج خلال إجازة عيد الأضحى

خريطة الأحداث والظواهر الفلكية فى سماء مصر خلال شهر يوليو

كلية الآداب جامعة القاهرة تنظم كورسات لتعلم اللغات.. اعرف تفاصيل الاشتراك

مستقبل إنتاج الهيدروجين الأخضر .. ندوة بـ كلية النانو تكنولوجي جامعة القاهرة

معهد الأورام بجامعة القاهرة: عيادات العيادات إجازة لحين انتهاء عيد الأضحى

رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة : ميزانيتنا 200 مليون دولار في العام

آداب القاهرة تنظم دورة إعداد ممثل

صلاة عيد الأضحى .. تعرف على أول وآخر مدينة مصرية تقيمها

وأوضح تادرس، أن هذا البدر يُعرف عند القبائل الأمريكية باسم «قمر الرعد»، وهو القمر العملاق الأول من بين أربعة أقمار عملاقة لهذا العام تأتي تباعا حتى سبتمبر 2023، حيث يكون القمر في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض، وهي المنطقة القريبة نسبيا إلى الأرض، لذلك يبدو أكبر قليلًا وأكثر إشراقا من المعتاد.

واضاف أن وقت إكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

قمر الرعد سماء مصر أول قمر عملاق بدر بدر ذي الحجة سوبر مون أقمار البدر القمر قرص القمر طوال الليل القمر العملاق الأول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 طفلا مصريا حاولوا الهجرة إلى إيطاليا.. والسلطات الليبية تتحرك

هيعتذر بفيديو لسيدات تونس.. نقابة الموسيقيين تتخذ هذا القرار ضد أحمد سعد

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

من الكواليس.. أول صفقات الأهلي هذا الموسم: "نجم سوبر"|فيديو

مفاجأة.. الزمالك يدرس الانسحاب من لقاء الأهلي بالدوري

بيراميدز يوجه صدمة مدوية لـ الأهلي ..تفاصيل مثيرة

أسرار خناقة المايوهات بالساحل| ما السبب وكيف انتهت ؟

قبل لقاء الإسماعيلي.. بشرى سارة لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

عاجل.. وفاة الفنان علاء عبد الخالق

صدمة لعشاق الأهلي والزمالك.. بيراميدز يكشف موقفه النهائي من رحيل توريه والكرتي

أحلام حذر النبي من تفسيرها حتى لا تتحقق.. فهل تعرفها؟

إيقاف طائرة لـ القبض على ملاكم بسبب تصرف متهور| ماذا فعل؟

سوبر مون .. «قمر الرعد» يزين سماء مصر الآن

هجرة جماعية لمستخدمي تويتر إلى منصات منافسة بسبب قرارات إيلون ماسك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي حسم موقفه.. لماذا رفض الخطيب عودة السلطان مفسد الهجمات إلى القلعة الحمراء؟

أسرار خناقة المايوهات بالساحل| ما السبب وكيف انتهت ؟

بالأحمر النارى.. ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها

بفستان جريء.. ميرنا جميل تثير الجدل بإنوثتها

فيديو

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

تحذير من موجة حارة| ارتفاع الحرارة والرطوبة.. والعظمى تتجاوز 40 درجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ