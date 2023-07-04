سوبر مون .. «قمر الرعد» يزين سماء مصر الآن

تشهد سماء مصر الآن ظهور أول قمر عملاق (سوبر مون) في عام 2023، حيث يكتمل بدر ذي الحجة ليظهر في السماء بدءا من الليلة ولمدة 3 أيام، والمعروف باسم «قمر الرعد» وهو واحد من أربعة أقمار عملاقة تشهدها الكرة الأرضية تبدأ من شهر يوليو .

وقال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر ورئيس قسم الفلك السابق، أن نسبة لمعان قرص القمر الآن تبلغ 100 %، ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم، يبدو القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 2 إلى 4 يوليو، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة.

وأوضح تادرس، أن هذا البدر يُعرف عند القبائل الأمريكية باسم «قمر الرعد»، وهو القمر العملاق الأول من بين أربعة أقمار عملاقة لهذا العام تأتي تباعا حتى سبتمبر 2023، حيث يكون القمر في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض، وهي المنطقة القريبة نسبيا إلى الأرض، لذلك يبدو أكبر قليلًا وأكثر إشراقا من المعتاد.

واضاف أن وقت إكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.