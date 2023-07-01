كلية الآداب جامعة القاهرة تنظم كورسات لتعلم اللغات.. اعرف تفاصيل الاشتراك

قالت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، أن الكلية تنظم عدد من الكورسات والدورات التدريبية لتعلم اللغات منها اللغة الإسبانية واللغة البرتغالية، وأن مركز الدراسات الثقافية الإيبيروأميركية فى كلية الآداب أعلن عن خمسة كورسات صيفية مختلفة وفقا لاحتياجات الطالب واونلاين تسهيلا عليه مع أساتذة متخصصين.

وأوضحت أن الدورات التدريبية هي محادثة مستوى مبتدىء، نيوس كاردينيوسا ( مرتين مساءا فى الاسبوع من ١ يوليو إلى ٣٠ أغسطس) - محادثة مستوى متوسط، نيوس كاردينيوسا (مرتين مساءا فى الأسبوع من ١ يوليو إلى ٣٠ أغسطس) - اللغة الإسبانية مستوى A1، سارة هانى (مرتين مساءا فى الأسبوع من ١٥ يونيو إلى ٣٠ أغسطس) - اللغة الإسبانية مستوى A2، سارة هانى (مرتين مساءا فى الأسبوع من ١٥ يونيو إلى ٣٠ أغسطس) - اللغة البرتغالية مستوى A1، د.. ماجد الجبالي (مرتين مساءا فى الأسبوع من ١ يوليو إلى ٣٠ أغسطس).

اما عن كيفية الإشتراك التسجيل بكورسات كلية الأداب جامعة القاهرة فهي كالتالي:

1- يختار الطالب الكورس و يرسل رسالة على الواتساب للمسؤول المالى للمركز.

2- يكتب الطالب اسمه بالكامل و اسم الكورس بالكامل و المستوى المحدد أعلاه بدقة.

3- صورة من البطاقة الشخصية.

4- عندما يكتمل العدد فى الكورس يرسل للطالب رسالة على الواتساب فيها كيفية الدفع و الكود الخاص به لدفع رسوم الكورس.

5- يدفع الطالب الرسوم و يرسل صورة من الوصل على نفس رقم الواتساب للمسؤول المالى للمركز، لكى يحصل على روابط المحاضرات 01060981565.

6- غلق باب التسجيل يوم ٢٠ يونيو ٢٠٢٣.

7- رسوم كل كورس ٧٥٠ جنيه.

8-الكورسات لا تقتصر فقط على طلاب جامعة القاهرة لكنها مفتوحة لجميع المهتمين.

وعلى جانب آخر وعلى جانب آخر تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتورة منال المصري عميدة كلية الطب ورئيسة مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات قصر العيني، عن إحصائيات حالات وعمليات الطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة والتي تم استقبالها وعلاجها أول أيام إجازة عيد الأضحى، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والتأكيد على تقديم الخدمات العلاجية المجانية للمرضى بصورة طبيعية طوال فترة إجازة العيد، وتقليل قوائم الانتظار والعناية بمرضى حالات الطوارئ.

واستعرض التقرير الحالات والعمليات التي تم إجراؤها بأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والرعايات المركزة وغرف العمليات بمستشفيات قصر العيني، حيث تم استقبال 722 حالة مرضية، وإجراء 95 عملية جراحية وذلك بمستشفيات: طوارئ المنيل الجامعي وأقسامها، وطوارئ النساء والتوليد، والأطفال المنيرة.

وأشار التقرير إلى حالات الطوارئ التي استقبلتها أقسام الطوارئ بمستشفيات العلاج بأجر مثل مستشفى المنيل التخصصي، ومستشفى قصر العيني الفرنساوي، والمركز القومي للسموم حيث تم استقبال 75 حالة طوارئ.