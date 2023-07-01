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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مستشفيات جامعة القاهرة تستقبل 7 آلاف حالة فحص وعلاج خلال إجازة عيد الأضحى

مستشفيات جامعة القاهرة
مستشفيات جامعة القاهرة

استقبلت مستشفى الاستقبال والطوارئ بجامعة القاهرة خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك وحتى اليوم جميع الحالات المرضية والتي وصلت أكثر من 7 آلاف حالة للكشف وإجراء الأشعة والتحاليل والعمليات وذلك على مدار اليوم، وبحضور كامل الأطقم الطبية والتمريضية، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية للمرضى بصورة طبيعية طوال فترة إجازة العيد، وتقليل قوائم الانتظار والعناية بمرضى حالات الطوارئ، واستقبال جميع الحالات التي لجأت إلى المستشفى باعتبار مستشفيات الجامعة هي الملاذ الآمن لعلاج قطاعات عديدة من المرضى في رحلتهم للبحث عن فرصة علاج متميز ومجانًا وذلك حسب تقرير للمستشفى.

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أوضح التقرير أن المستشفى أجرت 19 عملية جراحية كبرى، و 434 عملية صغرى، وتم فحص أولي أ لنحو 541 حالة، وفحص أولي ب لنحو 576 حالات، وأمراض عصبية لنحو 213 حالة، كما تم توقيع الكشف على 218 حالة أنف وأذن وحنجرة، و 195 حالة رمد، و3 حالات بغرفة الصدمات، و 854 حالة إصابات متعددة، و 36 حالات إقامة قصيرة أ، و 29 حالة إقامة قصيرة ب، واستقبل قسم العظام 676 حالة، وقسم الأشعة 2913 حالة، و 115 حالة أمراض قلب، و4 حالات عزل، و 38 حالة رعاية الزيرو.

كما استقبلت مستشفى طوارئ طب الفم والأسنان جميع الحالات طوال أيام العيد والتي بلغت 72 حالة للكشف والعلاج.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجه بضرورة رفع درجة الاستعدادات والتأهب القصوى بجميع مستشفيات جامعة القاهرة وأقسامها خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، وقبول مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات، وذلك في إطار حرص الجامعة على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين على أعلى مستوى من الكفاءة.

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