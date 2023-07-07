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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدير معهد إعداد القادة : مشاريع التخرج كنز يجب استثماره

معهد اعداد القادة
معهد اعداد القادة

أعرب الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أهمية استثمار مشاريع التخرج.

مشيرًا أن مشاريع التخرج تعتبر كنزًا حقيقيًا يجب استغلاله بشكل كامل وتطبيق ما تعلمه الطلاب وتنفيذه على أرض الواقع.

وأوضح مدير معهد إعداد القادة أن مشاريع التخرج تمثل فرصة كبيرة للطلاب لتطبيق المفاهيم والمعارف التي اكتسبوها خلال دراستهم الجامعية، فهي تتيح لهم الفرصة لاختبار قدراتهم العلمية ومهاراتهم العملية في مجالاتهم التخصصية المختلفة.


بالإضافة إلى ذلك، توفر مشاريع التخرج فرصة للتعلم التطبيقي والابتكار وتطوير حلول جديدة للتحديات الحقيقية التي تواجه المجتمع والصناعة.

وشدد "همام" على أنه ينبغي تعزيز الدعم والتشجيع للطلاب في إنجاز مشاريع التخرج وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق نجاحها، وتنفيذ مشاريع بحثية تطبيقية تلبي احتياجات السوق وتساهم في التنمية المستدامة للبلاد.

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قام طلاب قسم الجيوماتكس بكلية آداب جامعة حلوان بعمل دراسة مساحية شاملة لمعهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومناقشة مشروعات التخرج المساحية في نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ويأتي ذلك تأكيدًا على اهتمام الدولة المصرية بإتاحة الفرصة أمام الطلاب ودمجهم بسوق العمل وتوفير بيئة مناسبة لهم.

 وتضمنت المشاريع التجهيز من خلال توزيع طلاب البرنامج المشاركين فى المشروع المساحى لرفع مساحة معهد اعداد القادة بالكامل، وذلك خلال عدة مراحل وتمثلت المرحلة الأولى فى " عمل دراسة استطلاعية مساحية لمعهد اعداد القادة لتحديد اماكن نقط Static وربطها بالصور الفضائية عن طريق برنامج Sas planet، ثم وضع نقطة اساس من قبل الطلاب والتى تم من خلالها جميع الاعمال المساحية لإنتاج خرائط عالية الدقة لمعهد إعداد القادة، ورصد بعض النقاط بطريقة RTK، وايضا الرفع المساحى باستخدام جهاز  GNSS، والرفع المساحى باستخدام جهاز الميزان،  ثم الرفع المساحى باستخدام جهاز TOTAL STATION، وتمثلت المرحلة الاخيرة فى الرفع المساحى باستخدام جهاز LASER SCANNER.

وخلال هذا المشروع المساحى تم استخدام أفضل التقنيات والبرامج الحديثة والاجهزة المساحية المتطورة لمواكبة المستجدات العالمية والتكنولوجية الحديثة وإتقان العمل المساحى لتأهيلهم للعمل فى كافة المشروعات القومية العملاقة بالدولة، وذلك من خلال الاتفاق والتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد و علوم الفضاء للإشراف على إنجاز هذا المشروع، وشارك من الهيئة أساتذة ذوى خبرات كبيرة في هندسة المساحة تحت اشراف د/عطية بخيت، لتحقيق نتائج مفيدة واكساب الطلاب خبرات عملية ، تمكنهم من الالتحاق والتنافس في سوق العمل فور تخرجهم.

تم إنجاز هذا المشروع بشكل متميز من خلال دعم  من الدكتورة مها حسني عميد كلية الآداب  وإشراف وتدريس محمد عبد العزيز- منسق برنامج الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية GIS.
 

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