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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. أوائل الدبلومات الفنية 2023.. والنتيجة برقم الجلوس عبر هذا الرابط.. تنسيق الجامعات 2023.. موعد فتح موقع التقديم لاختبارات القدرات

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


أوائل الدبلومات الفنية 2023 ... والنتيجة برقم الجلوس عبر هذا الرابط


تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد قليل قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023 ، في مؤتمر صحفي يعقده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية الجديدة.


بالأسماء.. طلاب هندسة جامعة بدر يقدمون 68 مشروعا فى 6 برامج متميزة


أعلن الدكتور عارف سليمان، عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن الكلية ناقشت 68 مشروعا لطلاب الفرقة الرابعة فى نهاية العام الجامعى (2022-2023) ببرامج: "الهندسة المعمارية والهندسة الإنشائية، وهندسة الإلكترونيات والإتصالات الكهربية، وهندسة الحاسبات والنظم، وهندسة الميكاترونيات، وهندسة الطاقة والطاقات المتجددة"، والتى تناقش بشكل دورى كل عام دراسى، لافتاً إلى أن المشروعات ضمت عدداً متميزاً؛ فى معظم المقررات فى البرامج الدراسية المختلفة فى الكلية، وذلك نتيجة دعم إدارة الجامعة لهذه المشروعات.


تنسيق الجامعات 2023 .. موعد فتح الموقع الإلكتروني للتقديم باختبارات القدرات


تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ " تنسيق الجامعات 2023 "، الذي من المفترض أن ينطلق عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 وإعلان النتائج.


تعرف على موعد انطلاق دورة المحكمة التدريبية بحقوق عين شمس


اعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، جدول جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة “انتظام - انتساب - الشعبة الانجليزية" خلال الفصل الدراسي الثاني العام الجامعي (2023/2022).


نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم .. 4 خطوات للحصول عليها


يظهر بعد قليل على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم ، بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

تجديد الخطاب الديني وتطوير العلوم الإنسانية.. حصاد جامعة القاهرة في ذكرى 30 يونيو

 

واصلت جامعة القاهرة على مدار عام كامل بدءًا من يوليو 2022 وحتى الآن سلسلة نجاحاتها وانجازاتها وتميزها على جميع المستويات، وهي التصنيفات الدولية، والمشروعات الإنشائية الكُبرى، والنهوض بالبحث العلمي، والتعاون الدولي، ومنظومة العملية التعليمية، والجودة والإصلاح الإداري، والتحول نحو اللامركزية، والبعد الاجتماعي لمنسوبيها، والمساهمة في المشروعات التنموية والمبادرات بالإضافة إلى ماتم تحقيقه من إنجازات في ملف المشروعات الثقافية الكُبرى، كمؤسسة تعليمية بحثية وخدمية من الجيل الرابع.

 

امتحانات الثانوية العامة 2023.. الطلاب يؤدون اللغة الأجنبية الأولى غداً


يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها الأدبية والعلمية غدا الخميس الموافق 6 يوليو 2023، امتحان اللغة الأجنبية الأولى، وذلك في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية.

 

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