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رئيس التحرير
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تعليم

أوائل الدبلومات الفنية 2023 ... والنتيجة برقم الجلوس عبر هذا الرابط

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد قليل قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023 ، في مؤتمر صحفي يعقده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقد هنأ الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، أوائل الدبلومات الفنية 2023 تليفونيا ، دعاهم لحضور مؤتمر اعلان ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 المقرر عقده بعد قليل .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن اوائل الدبلومات الفنية 2023 ، قبل انعقاد مؤتمر وزير التربية والتعليم المقرر عقده بعد قليل .

علم موقع صدى البلد أن محافظة كفر الشيخ قد تصدرت قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023 ، حيث احتلت محافظة كفر الشيخ الـ 3 مراكز الأولى في قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023 ، وهم طلاب من إدارة سيدى سالم التعليمية وإدارة دسوق التعليمية وإدارة فوة التعليمية

ففي قائمة قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023  ، حصل الطالب محمد رزق سليمان بمدرسة سيدي سالم التجارية بنين  على المركز الأول جمهوري، والطالبة أمنية متولي عصفور  بمدرسة فوة الزراعية جدارات على المركز الأول جمهوري، وحصلت الطالبة نرمين حسن سيد أحمد بمدرسة دسوق الزراعية على المركز الأول جمهوري.

كما ظهرت محافظة المنوفية في قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023  ، حيث حصل الطالب عمر محمد محمدى على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمدرسة العربى تكنولوجيا تطبيبقية ، كما حصلت الطالبة ندى أيمن عشرى على المركز الأول على مستوى الجمهورية تخصص سياحة وفنادق

وفي الوادي الجديد ، جاء من بين قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023 ،  الطالبة هدى أشرف صفي الدين، وهي طالبة في مدرسة موط الثانوية الزراعية بمركز الداخلة قسم فنى معمل، حيث حصلت على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع 97%، في نتيجة الدبلومات الفنية للمدارس الزراعية

وضمت قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023 ،  من محافظة دمياط ، الطالبة منة صبح محمد الديب، الطالبة بمدرسة رأس البر الفندقية، التابعة لإدارة عزبة البرج التعليمية بدمياط، حيث حصلت على المركز الأول في نتيجة الدبلومات الفنية 2023

كما شملت قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023 ، من محافظة الاسكندرية ، الطالبة إنجي خالد محمود، الأولى على الجمهورية دبلومات فنية مهنية بالإسكندرية

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 

جدير بالذكر أنه جاري تحميل نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم على موقعها الرسمي على الانترنت.

وتظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، من خلال من خلال بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ ، أو من خلال بوابة التعليم الفني https://fany.emis.gov.eg/ 

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