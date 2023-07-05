تعرف على موعد انطلاق دورة المحكمة التدريبية بحقوق عين شمس

اعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، جدول جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة “انتظام - انتساب - الشعبة الانجليزية" خلال الفصل الدراسي الثاني العام الجامعي (2023/2022).

وأشارت كلية الحقوق جامعة عين شمس ، إلى موعد بدء جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة لجميع الشعب هو الأحد 9 يوليو، ومستمرة حتى الأربعاء 19 يوليو 2023.

وناشدت كلية الحقوق جامعة عين شمس، الطلاب بضرورة مراجعة كل شعبة مواعيدها بالجدول المرفقة، مؤكدة أن حضور الثلاث محاضرات إجباري لاجتياز دورة المحكمة التدريبية.

وتعتبر جلسات دورة المحكمة التدريبية فكرة عملية تضاهي مشروع التخرج في الكليات العملية، حيث أنها مطلب إلزامي للحصول على الليسانس، حيث يقوم بأدائها الطلاب بأنفسهم بكافة أدوارها سواء كانت قضائية أو نيابية أو محامين وكتابة المذكرات وإلقاء المرافعات.

والطالب يشارك في المحكمة التدريبية بعد إعداده لها وتجهيزه تحت إشراف مدرب متخصص في العمل القضائي والقانوني، الذي يتولى عملية الإشراف على مجموعة من الطلاب، وفي نهاية العام الدراسي يتم عرض عام للقضايا التي تم التدريب عليها.

وتهدف المحكمة التدريبية إلى تأهيل الطالب لممارسة الحياة القانونية العملية سواء في الهيئات القضائية أو غيرها من الأنشطة القانونية الأخرى، كما أن جلسات المحكمة التدريبية يتم بثها عبر موقع الكلية الإلكتروني بحيث يستفيد منها طالب الحقوق في تنمية ملكته القانونية إضافة إلى صقل ثقافة ومهارات الطلاب القانونية.

واستقبل الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب ، وفد رفيع المستوى من جامعة قوانغدونغ للتكنولوجيا برئاسة الدكتور تشن ليانغ يو نائب رئيس جامعة قوانغدونغ للتكنولوجيا ، والدكتور خان قوه جون عميد كلية الحاسبات والمعلومات ، والدكتور آنتاي تشنغ عميد كلية الهندسة البيئية ويونغ تشان مدير مكتب رئيس الجامعة وتساو فنغ مدير إدارة العلاقات الدولية.

وتناول اللقاء بحث أفاق التعاون بين جامعة عين شمس وجامعة قوانغدونغ للتكنولوجيا في مجالات المشروعات البحثية المشتركة، وتبادل الأساتذة والطلاب في التخصصات الهندسية والبيئية وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي ، وغيرها من التخصصات العلمية والتكنولوجية في المجال الهندسي بالجامعتين كما تناول الجانبان امكانية تنفيذ المشروعات المشتركة في البحوث البيئية في ضوء توصيات مؤتمر المناخ Cop 27 المنعقد في شرم الشيخ في نوفمبر من العام الماضي .