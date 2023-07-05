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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد بدء التقدم للالتماسات ببنات عين شمس على نتائج الساعات المعتمدة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة  كلية البنات جامعة عين شمس بدئء  تقبل التماسات كافة نتائج الساعات المعتمدة بدء  حتى الاثنين القادم ١٠ يوليو ولن تقبل اى التماسات ترد بعد ذلك الموعد.

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وأكدت الكتورة أميرة يوسف خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أنه تم اعلان كافة نتائج الفصل الدراسي الثاني من خلال نظام جامعة عين شمس الالكتروني يمكن للطالبات معرفة النتائح من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

وأشارت الدكتورة أميرة يوسف ، أن الاعلان خاص بنتائج علوم برامج الساعات المعتمده فقط أم عن باقي النتائج ستعلن تباعاً بدءاً من غدا.

وأوضحت بعض التعليمات يجب الالتزام بها عند التقدم للالتماسات وهي كالاتي:

يرجى التزام الدقة في اختيار المواد التي يود الطالب أو الطالبة تقديم الالتماس بشأنها.. وأيضا التركيز عند تسجيل المواد التى يرغب الطالب الالتماس بها، لإنه في حالة تسجيل مواد الالتماس على اللينك المخصص لن يتم التراجع ولن يسمح بحذف المواد التي تم تسجيلها واستبدالها بمواد أخرى.

يرجى العلم جيدا  بمواعيد فتح وغلق باب الالتماسات  وبعدها سوف يتم  غلق اللينك ولن يسمح بمد الالتماسات أو فتح اللينك مرة أخرى.

وكان قد حصلت كلية الصيدلة جامعة عين شمس على الاعتماد الدولي من مجلس الاعتماد الأمريكى للتعليم الصيدلي (ACPE) لبرامجها الجامعية.

وتعد جامعة عين شمس أول جامعة حكومية في مصر تحصل كلية بها على هذا الاعتماد.

واكدت الدكتورة اماني اسامة عميدة الكلية ان هذا الإنجاز الكبير هو شهادة تعبر عن التزام الكلية بالتميز في تعليم الصيدلة ويضعها كمؤسسة رائدة في هذا المجال.

وتقدمت الدكتورة اماني اسامة عميدة الكلية بالشكر والتقدير للإدارة العليا بجامعة عين شمس برئاسة د محمود المتيني ونواب رئيس الجامعة علي الدعم المتواصل للكلية.

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