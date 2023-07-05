بالأسماء.. طلاب هندسة جامعة بدر يقدمون 68 مشروعا فى 6 برامج متميزة

أعلن الدكتور عارف سليمان، عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن الكلية ناقشت 68 مشروعا لطلاب الفرقة الرابعة فى نهاية العام الجامعى (2022-2023) ببرامج: "الهندسة المعمارية والهندسة الإنشائية، وهندسة الإلكترونيات والإتصالات الكهربية، وهندسة الحاسبات والنظم، وهندسة الميكاترونيات، وهندسة الطاقة والطاقات المتجددة"، والتى تناقش بشكل دورى كل عام دراسى، لافتاً إلى أن المشروعات ضمت عدداً متميزاً؛ فى معظم المقررات فى البرامج الدراسية المختلفة فى الكلية، وذلك نتيجة دعم إدارة الجامعة لهذه المشروعات.

وقال عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، إن هذه المشروعات أظهرت قدرات ومهارة الطلاب العملية والنظرية، التى اكتسبوها من أعضاء هيئة التدريس فى الكلية ومن التدريبات العملية بالمواقع والشركات والمصانع والمشروعات القومية فى الزيارات الميدانية، التى توفرها لهم إدارة الكلية والجامعة.

وأوضح أنه من خلال مناقشة مشروعات الطلاب، تعلموا واستفادوا من دراستهم فى الكلية وأصبحوا مؤهلين لسوق العمل سواء "المحلية، أو الإقليمية، أو الدولية".

وأضاف الدكتور عارف سليمان، أن نتيجة الدعم المتواصل والمستمر من إدارة الجامعة للكلية فى برامجها وتطوير المعامل بـ15 مليون جنيه خلال العام الأكاديمى، أصقل مهارات الطلاب بشكل ملحوظ وظهر ذلك خلال تقديم مشروعاتهم.

ولفت إلى أن إدارة الجامعة حصلت على الاعتماد الدولى من قبل "المؤسسة الأمريكية الدولية للإعتماد"، العام الماضى كأول جامعة فى مصر والشرق الأوسط، حيث زار فريق المراجعة الدولى حرم الجامعة على مدى أسبوع تقريباً، للاطلاع الفعلى على جميع نشاطات وإمكانيات الجامعة وكلياتها، ومن ضمن هذه الكليات "كلية الهندسة والتكنولوجيا" التى أظهرت إمكانياتها المادية والبشرية المتميزة كبقية كليات الجامعة، وتم إجراء مقابلات مع جميع الأقسام داخل حرم الكلية.

وأفاد عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، بأنه حضر المناقشات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب وبعض أولياء الأمور، وضمت لجان الممتحنين الخارجية للمناقشة أعضاء هيئة تدريس من جامعات "القاهرة، وعين شمس، وحلوان، والفيوم، وقناة السويس".

ونوه الدكتور عارف سليمان، إلى أن المشاريع كانت تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالبرامج المختلفة بالكلية وجاءت الأسماء كالتالى:

- طلاب "قسم العمارة" بالفرقة الرابعة وهم: "شيماء طارق السيد السيد، روان سامح مختار عبده البنا، أحمد محمد أحمد محمد على، راغد غسان ماجد بازرباشي، هلا إبراهيم السيد أحمد حزين، محمد أحمد طه إبراهيم عشوش، ماهيتاب طلال محمد محمد مصطفى، نوران حسام إبراهيم محمد إبراهيم، هانيا عمرو على عبد الحى السلامونى، أحمد حسين محمد إسماعيل محرم، محمد مصطفى محمد على مرشحه، ميثاء حسن محمد محمود، خالد محى الدين محمد أحمد، بسمة كمال عبد العزيز أحمد، لجين أشرف عبد المقصود أحمد، مريم محمد أحمد مصطفى، فاطمة أمان صابر مصطفى، ميار عصام الدين السيد محمد محمد، روضة محمد أحمد حسين، سارة أحمد عطية عبد الرحمن، أروى على سارة حسن شوقى محمد حسن طه محمود عياد، منى حسنى محمد رمضان حسنى حسن، ألآء على عبد الحفيظ على زيتون، أحمد أبو الفضل محمد، مهند عبد الرحمن أحمد منير السعيد، منة الله خالد أحمد العسال، مريم يوسف عبد الباقى عبد الباقى، مريم نبيل محمد إبراهيم السيد، فاطمة على على سليمان، شذى سراج الدين حامد محمد منجد".

- طلاب "برنامج الهندسة الإنشائية" بالفرقة الرابعة وهم: "عماد الدين عصام عبد القادر محمد علي، مصطفى عبد الكريم مصطفى، بسام السيد محمد محمد، كريم محمود بكر، محمد مجدي مسعود، إبراهيم ممدوح إبراهيم، محمد حاتم فكرى، محمود عبد الرحمن أحمد، أحمد محمد عبد الله، حسن محمد عبد الكريم، أحمد أحمد محمد، أنس خالد طه محمد، عمرو محمد حسن، سلمى أسامة محمود، أحمد أشرف محمد صبرى، حاتم عبد السلام الشوادفي، مصطفى أحمد محمد، إسراء علي مصطفى، يوسف محمد محمود، محمد آسر محمد، محمد وائل محمد، سلام محمد فتحي، يوسف محمود سيد، حذيفة ماجد عبدالرحمن، أحمد عبدالرحيم منصور عبدالرحيم، خالد رمضان محمود، محمد وائل سمير، عبد الرحمن علاء فاروق، محمد علي مرسى، محمد أحمد عبد العزيز، بلال حازم أبو الفتوح، محمد صلاح أحمد، فارس جهاد عبد العزيز، عمرو شادي عبد الحميد، محمود ياسر محمد، أمنية نبيل محمود، عمرو ياسر فتحى، أحمد السيد فكرى، هشام مصطفى عبد الحليم، عبيدة محمد، محمد جمال علي بدران، عبد الرحمن محمد محمود، خالد علاء محمد، عادل محسن سعيد، محمود جمال محمود حسن، حازم ياسر عبد الحكيم، يوسف سامح ربيع، عمر عبد الرحمن محمد طه، محمود محمد سليمان، أحمد معمر فتحي، على خيرى على أحمد، مارك سعد رشدي، مالك أحمد محمد، أحمد محمد راشد، بلال أحمد محمود، أشرف محمد نصر عبد الله، أحمد علي أحمد، أحمد محمود محمد عبد الباقي، محمود محمد على، أحمد شريف أحمد".

- طلاب "برنامج هندسة الطاقة والطاقات المتجددة" بالفرقة الرابعة وهم: "لمياء حسام عبد المنعم، أحمد جمال السيد، أحمد سمير جمال، خالد السيد محمد، عمر مدحت عبد السلام، تقى السيد علي، أحمد محمد عبد اللطيف، عبد الرحمن خالد ، بيشوي رضا، فادي شحاتة، خالد محمد عبد الرازق، محمد أحمد أبو المجد، روان محمد هجرس، عبد الرحمن خالد، أحمد محمد أحمد، إسلام بدراوي عفيفي، أحمد محمد حمزة، محمد حسن حافظ، محمد عادل، مريام أشرف منسي ، سوسنة أشرف ، مريم إبراهيم، عبد الرحمن لؤي، عبد الرحمن عماد، إسلام العسال، فؤاد أحمد، كريم خالد، ماجد غسان، مصطفى خليل، عمر عصام، فاطمة علي حسن، عبد الرحمن أحمد العيسوى، أحمد ياسر أحمد، على سعيد علي، بيشوي نجح حكيم، مؤمن محمد حسن، ندى أحمد كمال، تسنيم السيد محمد، عبد الرحمن جمال، باسل محمد، جودة محمد جودة، علي محمد علي حمد، محمد ربيع عبد الفاضل، محمد السيد، عبد الرحمن أحمد نصر".

- طلاب "برنامج هندسة الميكاترونيات" بالفرقة الرابعة وهم:

"يوسف توفيق فاروق محمد، عمر عبد العزيز أبو الفتوح، يوسف الحسن علي محمد، زياد أدهم بهجت شبل، ميرنا أحمد معروف محمد، رنيم جمال عبد الله أحمد، أحمد محمد محمود عوض، عمر خالد عبد سيدنا، سميحة عادل أمين رجب، إبراهيم احمد ابراهيم ابراهيم، يوسف علاء الشبراوى محمد، أحمد محمد عثمان، عبدالرحمن جمال أبو المجد، محمد طارق محمد، عفاف هيثم الهادي، يوسف محمد رمضان الإنبابى، ابراهيم محمد ابراهيم الدسوقي، مصطفى صالح الدين عبداللطيف، شروق جمال سليم صالح، أحمد عبدالسلام عمر سليمان، محمد صلاح موسى السيد ، عمر متولي عطيه عبدالرحمن، دينا علاء عبدالرحمن عطيه، محمد مصطفى، محمد أيمن، نورهان إبراهيم، محمد رضا عبدالسالم بدر، محمد ثروت مصطفى سليمان، أحمد أشرف محمد مأمون، أحمد سيد احمد حسن احمد، على طارق على، ندا انور محمد السعيد، ولاء كرم شحاته امين، احمد وجدى عطوه محمد، أحمد رشاد احمد محمد، شادى نبيل، عبد الرحمن جمال، باسل محمد، جودة محمد جودة، علي محمد علي حمد، محمد ربيع عبد الفاضل، محمد السيد، عبد الرحمن احمد نصر".

- طلاب "برنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية" بالفرقة الرابعة وهم:

"منة الله شريف محمد حسني مكين، محمد عبدالله حسن سلام، ايه منصور حلمى جابر، هنوه مصطفى كمال الدين بيومى، محمد صبرى بشير محمد، ابراهيم محمود محمد شوقى الخولى، ريم عادل محمد الشحات عبدالعال، شيماء عبدالرازق محمود اسماعيل، شيماء سعيد ابوالخير محمد، ريم مؤمن علي حسن، يوسف احمد كمال احمد، محمد محمود احمد صبري، عمر احمد حامد محمد، احمد ثروت منصور إبراهيم محمد".

- طلاب "برنامج هندسة الحاسبات والنظم" بالفرقة الرابعة وهم:

"أحمد أبوالفتوح عبد المجيد أبوالفتوح، عبدالرحمن رمضان عبدالسلام عشرى، عبدالرحمن شحته على مصطفى، سيف الدين اشرف إبراهيم محمد الهادي، عمر محمد رشاد محمد عبدالعليم، روان محمد إبراهيم عبدالعال، شروق أبواليسر ريان زهران، محمد عمرو فؤاد أبوعويشة، محمود احمد نصر الدين هدية، محمود محمد موسى غازى، وهبه محمد ربيع محمد ابراهيم".