رئيس جامعة حلوان يهنيء الطلاب والكوادر الفائزة بالأولمبياد الخاص ببرلين 2023

تمكن طلاب من جامعة حلوان من ذوي الهمم ، في انجاز رياضي جديد ، بالفوز في الالعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص والتي أقيمت بمدينة برلين الألمانية.

وقد عبر الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن سعادته بالانجاز الكبير الذي حققه طلاب الجامعة في ذلك المحفل العالمي، مشيداً بالأداء الرائع الذي أظهروه على مدار فترة الألعاب وهو مايعكس تفانيهم وإصرارهم على النجاح وقدرتهم علي تحقيق أهدافهم التي وضعوها نصب أعينهم قبل مشاركتهم بتحقيق ميداليات لهم ولبلدهم في تلك الألعاب العالمية الضخمة.

وهنأ رئيس الجامعة الطلاب أصحاب الإنجاز في الأولمبياد الخاص ببرلين، مشيرًا إلى أن هؤلاء الطلاب هم نموذج وقدوة جيدة لكل طلاب مصر ليحتذي بهم ومصدر فخر لأسرهم وكل المجتمع المحيط بهم.

هذا وقد استطاعت الطالبة مريم ابراهيم الحصول على المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقات التنس في سباق الزوجي و المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق الفردي، و المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق الفرق، كما حصل الطالب البطل عبد الرحمن صلاح على المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقات الريشة الطائرة في سباق الفردى رجال والمركز الاول والميدالية الذهبية في سباق الزوجي رجال، كما حصلا الطالبين حازم محمود وعمر شريف علي المركز الثاني والميدالية الفضية مع منتخب الهوكي في الالعاب.

تأتي هذه المشاركة كتأكيد على قدرات الطلاب ذوي الهمم وإمكانياتهم في المشاركة والتفوق في المجال الرياضي.

ومن جانبهم، عبّر الطلاب الفائزون عن سعادتهم البالغة بهذا الفوز، وأعربوا عن شكرهم للجامعة التي تدعمهم دائماً .

وجاءت المشاركة الطلابية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وقد قام برئاسة البعثة الدكتور باسم تهامي رئيس البعثة واستاذ الترويح الرياضي بكلية التربية الرياضية للبنين بالجامعة ، وكذلك المديرين الفنيين للمنتخبات الدكتور اكرامي الجمال المدير الفني لمنتخب كرة القدم، والدكتور محمد الزيدي المدير الفني لمنتخب الفروسية، والدكتور مصطفي شوقي المدير الفني لمنتخب الريشة الطائرة وهم ضمن اعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية للبنين بالجامعة.

جدير بالذكر أن مصر شاركت في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص برلين ٢٠٢٣ ببعثة مصرية مكونة من 109 فرد عبارة عن 69 لاعب ولاعبة و 37 مدرب ومدربة بالإضافة إلي رئيس للوفد ونائبأ له وطبيب وذلك لتمثيل مصر في 15 رياضة المدرجة بالألعاب وهي كرة القدم وكرة السلة وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة والجمباز والجودو والفروسية ورفع الأثقال والبولينج والبوتشي والدراجات والسباحة وألعاب القوي والهوكي الأرضي بالإضافة إلي مشاركة مصر في مؤتمري "الشباب العالمي"، "اللاعبين القادة العالمي" المقامين علي هامش الألعاب.

طلاب من جامعة حلوان من ذوي الهمم

طلاب من جامعة حلوان من ذوي الهمم

طلاب من جامعة حلوان من ذوي الهمم

طلاب من جامعة حلوان من ذوي الهمم

طلاب من جامعة حلوان من ذوي الهمم