جامعة حلوان: البحث العلمي ركيزة لتطوير المنظومة التعليمية… وقنديل: نحرص على الاهتمام بدعمه وتحقيق النزاهة العلمية

رئيس جامعة حلوان: مهتمون بالأبحاث التطبيقية لدعم الصناعة المحلية

جامعة حلوان : تخصيص ١٠٪؜ من دخل الجامعة لدعم البحث العلمي

نائب رئيس جامعة حلوان : البحث العلمي أداة لتحقيق التنمية

تحرص جامعة حلوان على دعم قطاع البحث العلمي بالجامعة، والنهوض به لتحقيق التطور التكنولوجي ورفع تصنيف الجامعة الدولي كما تعمل الجامعة علي ربط البحث العلمي بالصناعات المحلية تحقيقا للتنمية .



وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بأن الجامعة تحرص على دعم البحث العلمي، وتشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى البحوث العلمية.

و أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اهتمام الجامعة بالأبحاث التطبيقية، والتي ترتكز علي ابتكار مخرجات بحثية من شأنها دعم الصناعة المحلية، حيث يعد مجال النانوتكنولوجي من المجالات الواعدة والقادرة على خدمة الصناعة المحلية بشكل مباشر.

وأعلن الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن تخصيص 10% من دخل الجامعة للبحث العلمي بما يعكس الالتزام بتطوير المعرفة والمساهمة فى تحقيق التقدم العلمى والاقتصادى فى مصر.

وأوضح أن ذلك من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير جودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليا كمًا وكيفًا، والتركيز على مجالات بحثية جديدة.

و كشف الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا أن البحث العلمي ليس مجرد وسيلة للنشر، بل هو أداة قوية لخدمة الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، ولذلك سنعمل على توفير الدعم اللازم والرعاية الشاملة لعلمائنا وباحثينا، وتهيئة البيئة المناسبة للابتكار والتفوق العلمي، مشيرة إلى أن الجامعة تعمل على تكريم العلماء وتوفير الدعم الكامل لهم، فهم أصحاب الدور الحاسم في تحقيق الاستدامة والتقدم في جميع المجالات.

وتبنى مجلس جامعة حلوان وثيقة لأخلاقيات البحث العلمي تتضمن المعايير المحلية والدولية للنزاهة العلمية وتتوقع الجامعة من جميع الباحثين والموظفين والطلاب الالتزام بها.

ونوه الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى عقد الجامعة سلسلة من ورش العمل، وخلال ورشة عمل عقدت عن قواعد النزاهة العلمية، أكد ان جامعة حلوان تلتزم بمعايير التميز في البحث العلمي والتي تتطلب الحفاظ علي أعلي معايير النزاهة والأخلاق والملزمة لجميع العاملين والطلاب بالجامعة والتي تشمل مبادئ أساسية من صدق في جميع جوانب البحث، الشفافية، احترام جميع المشاركين في البحث، والمسئولية.

وأضاف الدكتور سامح سرور عميد صيدلة حلوان أن جامعة حلوان تضع النزاهة العلمية علي قائمة أولوياتها وتسعي بكل جد لتطبيق معايير النزاهة العلمية داخل العمل الأكاديمي بالجامعة وتبذل قصاري جهدها لرفع الوعي بالنزاهة العلمية بين شباب الباحثين ولذلك قامت بتوفير هذا التدريب الدولي واتاحتها لكل شباب الباحثين بالجامعة وخارجها.

ونظمت كلية الصيدلة بالتعاون مع وحدة دعم البحث العلمي بالجامعة ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وجامعة كيب تاون الجنوب أفريقية ورشة عمل عن النزاهة العلمية في إطار سلسلة من ورش العمل الافتراضية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة والجامعات المصرية والباحثين بالمراكز البحثية في مصر وخارجها حول قواعد النزاهة العلمية.

وألقي ورشة العمل الأولي بولا سانر مدير مكتب النزاهة العلمية في جامعة كيب تاون وشملت ورشة العمل مقدمة عن النزاهة العلمية والمعايير الدولية الحاكمة لها والسلوك المسئول في الأبحاث العلمية.



وأشرف علي تنظيم ورشة العمل الدكتورة مني أبو هشيمة مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والدكتور أحمد كارم مدير وحدة دعم البحث العلمي.