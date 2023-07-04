عاجل
محافظ أسيوط يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوي الفني جامعة حلوان: البحث العلمي ركيزة لتطوير المنظومة التعليمية… وقنديل: نحرص على الاهتمام بدعمه وتحقيق النزاهة العلمية عمرو مصطفى: أحب إنتاج الأغاني الوطنية.. وأتمنى تسليط الإعلام الضوء على مشروعات الدولة أخبار الحوادث.. رضيعة ملقاة في الشارع تكشف علاقة محرمة.. قائد الفعل الفاضح في قبضة الأمن.. الفرح تحول لمأتم في البحيرة برلماني يطالب بفرض رقابة مشددة على صالات الألعاب الرياضية.. لهذا السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

جامعة حلوان: البحث العلمي ركيزة لتطوير المنظومة التعليمية… وقنديل: نحرص على الاهتمام بدعمه وتحقيق النزاهة العلمية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

رئيس جامعة حلوان: مهتمون بالأبحاث التطبيقية لدعم الصناعة المحلية

جامعة حلوان : تخصيص ١٠٪؜ من دخل الجامعة لدعم البحث العلمي

نائب رئيس جامعة حلوان : البحث العلمي أداة لتحقيق التنمية

 

 

تحرص جامعة حلوان على دعم قطاع البحث العلمي بالجامعة، والنهوض به لتحقيق التطور التكنولوجي ورفع تصنيف الجامعة الدولي كما تعمل الجامعة علي ربط البحث العلمي  بالصناعات المحلية تحقيقا للتنمية .


وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بأن الجامعة تحرص على دعم البحث العلمي، وتشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار فى  البحوث العلمية.

و أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اهتمام الجامعة بالأبحاث التطبيقية، والتي ترتكز علي ابتكار مخرجات بحثية من شأنها دعم الصناعة المحلية، حيث يعد مجال النانوتكنولوجي من المجالات الواعدة والقادرة على خدمة الصناعة المحلية بشكل مباشر.

وأعلن الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن تخصيص 10% من دخل الجامعة للبحث العلمي بما يعكس الالتزام بتطوير المعرفة والمساهمة فى تحقيق التقدم العلمى والاقتصادى فى مصر.

وأوضح أن ذلك من خلال توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير جودة الأبحاث العلمية المنشورة دوليا كمًا وكيفًا، والتركيز على مجالات بحثية جديدة.

و كشف الدكتور عماد أبو الدهب  نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا  أن البحث العلمي ليس مجرد وسيلة للنشر، بل هو أداة قوية لخدمة الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، ولذلك سنعمل على توفير الدعم اللازم والرعاية الشاملة لعلمائنا وباحثينا، وتهيئة البيئة المناسبة للابتكار والتفوق العلمي، مشيرة إلى أن الجامعة تعمل على تكريم العلماء وتوفير الدعم الكامل لهم، فهم أصحاب الدور الحاسم في تحقيق الاستدامة والتقدم في جميع المجالات.

 وتبنى مجلس جامعة حلوان وثيقة لأخلاقيات البحث العلمي تتضمن المعايير المحلية والدولية للنزاهة العلمية وتتوقع الجامعة من جميع الباحثين والموظفين والطلاب الالتزام بها. 

ونوه الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى عقد الجامعة سلسلة من ورش العمل، وخلال ورشة عمل عقدت عن قواعد النزاهة العلمية، أكد ان جامعة حلوان تلتزم بمعايير التميز في البحث العلمي والتي تتطلب الحفاظ علي أعلي معايير النزاهة والأخلاق والملزمة لجميع العاملين والطلاب بالجامعة والتي تشمل مبادئ أساسية من صدق في جميع جوانب البحث، الشفافية، احترام جميع المشاركين في البحث، والمسئولية.

وأضاف الدكتور سامح سرور عميد صيدلة حلوان أن جامعة حلوان تضع النزاهة العلمية علي قائمة أولوياتها وتسعي بكل جد لتطبيق معايير النزاهة العلمية داخل العمل الأكاديمي بالجامعة وتبذل قصاري جهدها لرفع الوعي بالنزاهة العلمية بين شباب الباحثين ولذلك قامت بتوفير هذا التدريب الدولي واتاحتها لكل شباب الباحثين بالجامعة وخارجها.

ونظمت  كلية الصيدلة بالتعاون مع وحدة دعم البحث العلمي بالجامعة ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وجامعة كيب تاون الجنوب أفريقية ورشة عمل عن النزاهة العلمية  في إطار سلسلة من ورش العمل الافتراضية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة والجامعات المصرية والباحثين بالمراكز البحثية في مصر وخارجها حول قواعد النزاهة العلمية.

وألقي ورشة العمل الأولي بولا سانر مدير مكتب النزاهة العلمية في جامعة كيب تاون وشملت ورشة العمل مقدمة عن النزاهة العلمية والمعايير الدولية الحاكمة لها والسلوك المسئول في الأبحاث العلمية. 

وأشرف علي تنظيم ورشة العمل الدكتورة مني أبو هشيمة مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والدكتور أحمد كارم مدير وحدة دعم البحث العلمي.

الإبداع والابتكار الأبحاث التطبيقية التطور التكنولوجي Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 طفلا مصريا حاولوا الهجرة إلى إيطاليا.. والسلطات الليبية تتحرك

هيعتذر بفيديو لسيدات تونس.. نقابة الموسيقيين تتخذ هذا القرار ضد أحمد سعد

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

من الكواليس.. أول صفقات الأهلي هذا الموسم: "نجم سوبر"|فيديو

مفاجأة.. الزمالك يدرس الانسحاب من لقاء الأهلي بالدوري

بيراميدز يوجه صدمة مدوية لـ الأهلي ..تفاصيل مثيرة

أسرار خناقة المايوهات بالساحل| ما السبب وكيف انتهت ؟

قبل لقاء الإسماعيلي.. بشرى سارة لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

عاجل.. وفاة الفنان علاء عبد الخالق

صدمة لعشاق الأهلي والزمالك.. بيراميدز يكشف موقفه النهائي من رحيل توريه والكرتي

أحلام حذر النبي من تفسيرها حتى لا تتحقق.. فهل تعرفها؟

إيقاف طائرة لـ القبض على ملاكم بسبب تصرف متهور| ماذا فعل؟

سوبر مون .. «قمر الرعد» يزين سماء مصر الآن

هجرة جماعية لمستخدمي تويتر إلى منصات منافسة بسبب قرارات إيلون ماسك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي حسم موقفه.. لماذا رفض الخطيب عودة السلطان مفسد الهجمات إلى القلعة الحمراء؟

أسرار خناقة المايوهات بالساحل| ما السبب وكيف انتهت ؟

بالأحمر النارى.. ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها

بفستان جريء.. ميرنا جميل تثير الجدل بإنوثتها

فيديو

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

تحذير من موجة حارة| ارتفاع الحرارة والرطوبة.. والعظمى تتجاوز 40 درجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ