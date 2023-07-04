أخبار التعليم| بيان عاجل لحسم الجدل حول تسريب فيزياء الثانوية العامة.. خبير يكشف طرق التخلص من التفكير المفرط لأداء الامتحانات السابقة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

لطلاب الثانوية.. خبير يكشف طرق التخلص من التفكير المفرط لأداء الامتحانات السابقة

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن القلق من الامتحان مشكلة شائعة بين طلاب الثانوية العامة حيث يحدث ذلك عندما يشعر الطلاب بالقلق أو الخوف المفرط بسبب إخفاقه في أداء الامتحان، مما يؤثر بدوره على أدائهم في الامتحان المقبلة.

جامعة حلوان: نعمل علي تحقيق التنمية المهنية

أعلنت جامعة حلوان، مواصلة جهودها لتطوير الجامعة بكل قطاعاتها لرفع التصنيف الدولي لها ولتطوير المنظومة التعليمية ومواكبة تطورات التحول الرقمي ولجعل خريجيها مواكبين لمتطلبات سوق العمل ومتطلبات العصر.

جامعة حلوان: تدريب أعضاء هيئة التدريس ضمن خطتنا لتحقيق التطور

أعلنت جامعة حلوان، مواصلة جهودها لتطوير الجامعة بكل قطاعاتها لرفع التصنيف الدولي لها ولتطوير المنظومة التعليمية ومواكبة تطورات التحول الرقمي ولجعل خريجيها مواكبين لمتطلبات سوق العمل ومتطلبات العصر.

جامعة بنها تتواجد ضمن الفئة 201-250 عالمياً في تصنيف التايمز البريطاني

أعلن الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها عن تواجد الجامعة ضمن فئة 201-250 بتصنيف التايمز البريطاني من بين 963 جامعة عالمياً تم تصنيفهم في الإصدار الجديد للتصنيف بزيادة 173 جامعة عن الإصدار السابق.

محمد ناصف: القضاء على الأمية نقطة البدء الحقيقية لمواجهة التحديات والعقبات

أكد الدكتور محمد يحيى ناصف، أستاذ علم النفس التربوي، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، الأمن يُعرف بأنه الشعور بالحماية والشعور بالتحرر من الخطر والخوف والقلق والقمع والعنف غير المبرر، ويتجلى مفهوم الأمن الوطني في أبسط معانيه وصوره في قدرات الحكومة داخل الدولة على تلبية الاحتياجات المرتبطة بشعبها مثل: الجوع والفقر والأمية والبطالة وعدم المساواة والظلم، فقضية الأمية تتشابك مع العديد من القضايا الأخرى مثل: الفقر والجوع والبطالة فكل منهما يؤثر ويتأثر بالأخر، ومن ثم فإن الأمن الوطني يتمثل في شعور الناس داخل الدولة بالحماية من الخوف والقلق والعنف والقمع والقيود غير المبررة.

جامعة عين شمس تعلن موعد التسجيل للفصل الدراسي الصيفي بنظام الساعات المعتمدة

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس، فتح باب تسجيل المقررات الدراسية لطلاب لائحة الساعات المعتمدة بكلية الآداب جامعة عين شمس عبر موقع UMS للفصل الدراسى الصيفى بحد أقصى (9) ساعات للمقررات الدراسية.

بيان عاجل من التعليم لحسم الجدل حول تسريب امتحان فيزياء الثانوية العامة

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل المثار بشأن الفيديو المتداول على فيس بوك الذي يزعم تسريب امتحان الفيزياء 2023 لطلاب الثانوية العامة على يد واضعه قبل أداء الامتحان.

قرارات لجنة فحص امتحان الكيمياء بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة|ننشر آخر أخبارها

تلقى موقع صدى البلد استفسارات عديدة بشأن قرارات لجنة فحص امتحان الكيمياء 2023 بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة 2023 من صعوبته.