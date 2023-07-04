عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| بيان عاجل لحسم الجدل حول تسريب فيزياء الثانوية العامة.. خبير يكشف طرق التخلص من التفكير المفرط لأداء الامتحانات السابقة

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

لطلاب الثانوية.. خبير يكشف طرق التخلص من التفكير المفرط لأداء الامتحانات السابقة
أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن القلق من الامتحان مشكلة شائعة بين طلاب الثانوية العامة حيث يحدث ذلك عندما يشعر الطلاب بالقلق أو الخوف المفرط بسبب إخفاقه في أداء الامتحان، مما يؤثر بدوره على أدائهم في الامتحان المقبلة.

جامعة حلوان: نعمل علي تحقيق التنمية المهنية
أعلنت جامعة حلوان، مواصلة جهودها لتطوير الجامعة بكل قطاعاتها لرفع التصنيف الدولي لها ولتطوير المنظومة التعليمية ومواكبة تطورات التحول الرقمي ولجعل خريجيها مواكبين لمتطلبات سوق العمل ومتطلبات العصر.

جامعة حلوان: تدريب أعضاء هيئة التدريس ضمن خطتنا لتحقيق التطور
أعلنت جامعة حلوان، مواصلة جهودها لتطوير الجامعة بكل قطاعاتها لرفع التصنيف الدولي لها ولتطوير المنظومة التعليمية ومواكبة تطورات التحول الرقمي ولجعل خريجيها مواكبين لمتطلبات سوق العمل ومتطلبات العصر.

جامعة بنها تتواجد ضمن الفئة 201-250 عالمياً في تصنيف التايمز البريطاني
أعلن الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها عن تواجد الجامعة ضمن فئة 201-250 بتصنيف التايمز البريطاني من بين 963 جامعة عالمياً تم تصنيفهم في الإصدار الجديد للتصنيف بزيادة 173 جامعة عن الإصدار السابق.

محمد ناصف: القضاء على الأمية نقطة البدء الحقيقية لمواجهة التحديات والعقبات
أكد الدكتور محمد يحيى ناصف، أستاذ علم النفس التربوي، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، الأمن يُعرف بأنه الشعور بالحماية والشعور بالتحرر من الخطر والخوف والقلق والقمع والعنف غير المبرر، ويتجلى مفهوم الأمن الوطني في أبسط معانيه وصوره في قدرات الحكومة داخل الدولة على تلبية الاحتياجات المرتبطة بشعبها مثل: الجوع والفقر والأمية والبطالة وعدم المساواة والظلم، فقضية الأمية تتشابك مع العديد من القضايا الأخرى مثل: الفقر والجوع والبطالة فكل منهما يؤثر ويتأثر بالأخر، ومن ثم فإن الأمن الوطني يتمثل في  شعور الناس داخل الدولة بالحماية من الخوف والقلق والعنف والقمع والقيود غير المبررة. 

جامعة عين شمس تعلن موعد التسجيل للفصل الدراسي الصيفي بنظام الساعات المعتمدة 
أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس، فتح باب تسجيل المقررات الدراسية لطلاب لائحة الساعات المعتمدة بكلية الآداب جامعة عين شمس عبر موقع UMS للفصل الدراسى الصيفى بحد أقصى (9) ساعات للمقررات الدراسية.

بيان عاجل من التعليم لحسم الجدل حول تسريب امتحان فيزياء الثانوية العامة
حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل المثار بشأن الفيديو المتداول على فيس بوك الذي يزعم تسريب امتحان الفيزياء 2023 لطلاب الثانوية العامة على يد واضعه قبل أداء الامتحان.

قرارات لجنة فحص امتحان الكيمياء بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة|ننشر آخر أخبارها
تلقى موقع صدى البلد استفسارات عديدة بشأن قرارات لجنة فحص امتحان الكيمياء 2023 بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة 2023 من صعوبته.

التفكير المفرط الامتحانات جامعة حلوان تحقيق التنمية المهنية تدريب أعضاء هيئة التدريس جامعة بنها الأمية القضاء على الامية جامعة عين شمس تسريب امتحان فيزياء الثانوية العامة لجنة فحص امتحان الكيمياء Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 طفلا مصريا حاولوا الهجرة إلى إيطاليا.. والسلطات الليبية تتحرك

هيعتذر بفيديو لسيدات تونس.. نقابة الموسيقيين تتخذ هذا القرار ضد أحمد سعد

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

من الكواليس.. أول صفقات الأهلي هذا الموسم: "نجم سوبر"|فيديو

مفاجأة.. الزمالك يدرس الانسحاب من لقاء الأهلي بالدوري

بيراميدز يوجه صدمة مدوية لـ الأهلي ..تفاصيل مثيرة

أسرار خناقة المايوهات بالساحل| ما السبب وكيف انتهت ؟

قبل لقاء الإسماعيلي.. بشرى سارة لجماهير الأهلي

موضوعات متعلقة

بدء التحويل بين المدارس في محافظة الجيزة السبت.. عبر هذا الرابط

إعلان نتيجة تنسيق الدفعة الأولى من الطلاب الوافدين المتقدمين للدراسة بالجامعات المصرية

كرنڨال فنى.. قيادات جامعة عين شمس تشارك الطلاب فى احتفالهم بختام العام

53 عالماً يحصدون جوائز النيل والدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية

ترشيحاتنا

وفاة الفنان علاء عبد الخالق عن عمر 59 عاما

عاجل.. وفاة الفنان علاء عبد الخالق

صدمة لعشاق الأهلي والزمالك.. بيراميدز يكشف موقفه النهائي من رحيل توريه والكرتي

أحلام حذر النبي من تفسيرها حتى لا تتحقق.. فهل تعرفها؟

إيقاف طائرة لـ القبض على ملاكم بسبب تصرف متهور| ماذا فعل؟

سوبر مون .. «قمر الرعد» يزين سماء مصر الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي حسم موقفه.. لماذا رفض الخطيب عودة السلطان مفسد الهجمات إلى القلعة الحمراء؟

أسرار خناقة المايوهات بالساحل| ما السبب وكيف انتهت ؟

بالأحمر النارى.. ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها

بفستان جريء.. ميرنا جميل تثير الجدل بإنوثتها

فيديو

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

تحذير من موجة حارة| ارتفاع الحرارة والرطوبة.. والعظمى تتجاوز 40 درجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ