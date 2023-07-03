جامعة حلوان: نعمل علي تحقيق التنمية المهنية

أعلنت جامعة حلوان، مواصلة جهودها لتطوير الجامعة بكل قطاعاتها لرفع التصنيف الدولي لها ولتطوير المنظومة التعليمية ومواكبة تطورات التحول الرقمي ولجعل خريجيها مواكبين لمتطلبات سوق العمل ومتطلبات العصر.

واوضح الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة تقدم شهريا برامج تدريبية للعاملين متطورة ومتنوعة تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية وتطوير معرفة ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث لتحقيق جودة التعليم والبحث العلمى.

جدير بالذكر انه أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان ، فتح باب الحجز للعديد من البرامج التدريبية باللغات المختلفة لكافة طلاب الجامعة خلال شهر يوليو الجاري .

وتحرص جامعة حلوان علي توفير هذه الدورات التدريبية بما يسهم فى تطوير مهارات المشتركين، كما أنها تساهم فى تشكيل وعى الطلاب وتنمية مهاراتهم وتساعد على صقل مواهبهم في مختلف المجالات.