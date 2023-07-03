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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الثانوية.. خبير يكشف طرق التخلص من التفكير المفرط لأداء الامتحانات السابقة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة 2023

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن القلق من الامتحان مشكلة شائعة بين طلاب الثانوية العامة حيث يحدث ذلك عندما يشعر الطلاب بالقلق أو الخوف المفرط بسبب إخفاقه في أداء الامتحان، مما يؤثر بدوره على أدائهم في الامتحان المقبلة.

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خبير ينصح طلاب الثانوية العامة بعدم الالتفات لاداء الامتحانات السابقة

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وأوضح الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن العديد من الطلاب يعاني من ضغوط من أولياء الأمور أو المعلمين أو الزملاء لأدائهم في الامتحانات، يمكن أن يتسبب هذا الضغط في شعورهم بالقلق والتوتر مما قد يؤثر على أدائهم في الامتحان القادمة، موضحًا أن الطلاب الذين يعانون من تدني احترام الذات أو الشك الذاتي قد يعانون أيضًا من قلق أداء الامتحان، مما يجعلهم يشعرون بالقلق من أنهم ليسوا أذكياء بما يكفي أو غير قادرين بما يكفي على الأداء الجيد في الامتحان، مما قد يؤدي إلى الشعور بالقلق وانعدام الأمن.

 

وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن يجب على الطالب التركيز على تحديد نقاط الضعف التي تسببت في صعوبة أداءه في الامتحانات السابقة ومعالجتها بشكل فعال، ويمكن للطالب أن يستفيد من مصادر الدعم المتاحة له مثل المدرسين وزملاء الدراسة في تحسين فهمه للمواضيع المعقدة وحل الصعوبات التي يواجهها. 

 

وأوضح الدكتور محمد فتح الله، أن من الضروري عدم الالتفات بشكل مفرط إلى أداء الامتحانات السابقة، فينبغي على الطالب أن يستخدمها كفرصة لتحسين الأداء وتعويض ما مضي في الامتحانات المتبقية، لذلك ينبغي أن يركز على التحضير الجيد للامتحانات المتبقية والاستفادة من الدروس المستفادة من الأداء السابق.

 

وقال الخبير التربوي، ينبغي على الطلاب تنظيم وقتهم بشكل فعال، وتحديد أهداف واقعية للمذاكرة، والتركيز على نقاط الضعف والاستعداد الجيد للامتحانات المتبقية، ويجب أن يتمتع الطلاب بتوازن بين العمل والراحة والنوم الجيد للحفاظ على صحة الجسم والعقل.

 

وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن للتخلص من التفكير المفرط في أداء الامتحانات السابقة، يجب أتباع بعض الطرق التالية التي يمكن أن تساعدك في ذلك:

-التركيز على الحاضر:

التركيز على المواد الدراسية الحالية والمهام التي تحتاج إلى إكمالها بدلاً من التفكير المفرط في الامتحانات السابقة. 

-تحليل الأخطاء والتعلم منها: 

استخدم الامتحانات السابقة كفرصة لتحليل الأخطاء التي ارتكبتها وتعلم منها وحاول فهم الأسباب.

-استخدام الاستراتيجيات الفعالة للتحضير:

تطبيق استراتيجيات تحضير فعالة للامتحانات القادمة مثل التخطيط الجيد للوقت، وإعداد جدول دراسي محدد، واستخدام تقنيات المذاكرة الفعالة مثل الملخصات والمراجعة النشطة.

-التركيز على التطوير الشخصي: 

تطوير مهاراتك الشخصية والتواصل والتحصيل العلمي بشكل عام، يساعد في التحكم في الضغوط والتفكير بشكل إيجابي أثناء الامتحانات.

-التدرب على التحكم في القلق: 

استخدم تقنيات الاسترخاء التي تناسبك وتساعدك في الهدوء والتركيز.

-الحفاظ على نمط حياة صحي: 

الاهتمام بصحتك العامة من خلال النوم الجيد والتغذية السليمة وممارسة التمارين الرياضية. 

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