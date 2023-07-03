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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير ينصح طلاب الثانوية العامة بعدم الالتفات لاداء الامتحانات السابقة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة 2023

أكد الدكتور ماجد أبو العينين، الخبير التربوي، عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق، علي ضرورة عدم الوقوف أمام الامتحانات الصعبة التي أداها طلاب الثانوية العامة فى المرحلة السابقة، وأن يقتنع الطالب بأنه مطلوب منه التركيز والاستعداد للامتحانات المقبلة وعدم التفكير المفرط لاداء الامتحانات السابقة.

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وأضاف الخبير التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن التركيز والاستعداد للامتحانات المتبقية هما أمران مهمان للطلاب، ينبغي على الطلاب أن يتعاملوا مع الامتحانات السابقة كفرصة للتعلم والتحسين، وليس كعامل يؤثر سلبًا على ثقتهم وتركيزهم، ويجب أن يحثوا على تحليل الأداء السابق واستخلاص الدروس والتحسينات التي يمكن تطبيقها في الامتحانات المقبلة.

وأوضح عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق، أن ينبغي على الطلاب أن يكونوا واثقين من قدراتهم ومهاراتهم، وأن يعتمدوا على التحضير الجيد والمذاكرة المنهجية، وينبغي أن يتوجهوا نحو الامتحانات المقبلة بتفاؤل وثقة بأنهم قادرون على التفوق والتحقيق النجاح.

وقال الدكتور ماجد أبو العينين، يجب على الطلاب أيضًا أن يعتمدوا على تقنيات إدارة الضغط والتوتر للتعامل مع الامتحانات بشكل أفضل، موضحًا أن يمكنهم استخدام تقنيات التنفس العميق والاسترخاء، وتنظيم وقتهم بشكل فعال، والحفاظ على نمط حياة صحي ومتوازن يشمل النوم الجيد والتغذية السليمة والنشاط البدني.

وأشار عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق، إلى أن إعداد جدول للمذاكرة هو خطوة مهمة في تنظيم وتحقيق النجاح في الامتحانات، لذا ينبغي على الطلاب تخصيص وقت كافي للمذاكرة والاستعداد للامتحانات، ومع ذلك يجب أن يكون الجدول متوازنًا وواقعيًا لتجنب الإرهاق والإجهاد الزائدين، وأن يكون الجدول متناسبًا مع القدرات والاحتياجات الشخصية للطالب.

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