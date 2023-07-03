جامعة عين شمس تعلن موعد التسجيل للفصل الدراسي الصيفي بنظام الساعات المعتمدة 

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس، فتح باب تسجيل المقررات الدراسية لطلاب لائحة الساعات المعتمدة بكلية الآداب جامعة عين شمس عبر موقع UMS للفصل الدراسى الصيفى بحد أقصى (9) ساعات للمقررات الدراسية.

وأشارت كلية الآداب جامعة عين شمس، إلى أن ذلك بالنسية لطلاب:

‎-‏ دفعة 2015-2014 بآكملها.

‎-‏ دفعة 2016-2015 بآكملها.

- دفعة 2017-2016 بآكملها.

‎وأوضحت أنه‏ بالنسبة للأقسام الآتية (اللغة العربية وآدابها - اللغة الإنجليزية وآدابها - اللغة الفرنسية وآدابها - التاريخ - الفلسفة - علم النفس - الآثار بشعبه الثلاث - الجغرافيا ) التسجيل لن يتم من خلال موقع UMS ويرجى منهم التوجة إلى شئون التعليم والطلاب لتسجيل مقررات الفصل الدراسى الصيفى.

وأضافت كلية الآداب جامعة عين شمس، أن التسجيل يتم أبتدًاء من يوم 3/7/2023 وحتي يوم الخميس 6/7/2023.

وتقدم كلية الآداب بجامعة عين شمس العديد من البرامج الدراسية الجديدة بمصروفات وتتضمن:

برنامج التقنية الرقمية للمعلومات المكانية (جيوماتكس): ويهدف البرنامج إلى إعداد أخصائي متميز وذو كفاءة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية وتحليل الصور الفضائية والأعمال المساحية من خلال التدريب علي أحدث البرمجيات المتخصصة والأجهزة المساحية. كما يتمتع خريجي البرنامج بالعديد من فرص العمل في مجالات: أخصائي المساحة في الهيئة المصرية العامة للمساحة وشركات القطاع الخاص أخصائي نظم معلومات جغرافية واستشعار عن بعد في وحدات نظم المعلومات الجغرافية في الهيئات والوزارات الحكومية وشركات القطاع الخاص، اخصائي تحليلات وبرمجة مكانية.

برنامج اللغة الهندية: ويهدف البرنامج إلى دراسة وتعلم اللغة الهندية في مستويات القراءة والكتابة والترجمة بأنواعها في المجالات المختلفة. بالإضافة إلى دراسة اللغة الأردية (كلغة مساعدة) لتعزيز تعلم اللغة الهندية، ويتولى أساتذة هنود متخصصون حاصلون على درجة الدكتوراه ويعملون في المركز الثقافي الهندي، التابع للسفارة الهندية في مصر، التدريس في البرنامج، مما يساهم في توفير المجال لممارسة اللغة على مستوى الاستماع والمحادثة، وبالتالي المساهمة في رفع مستوى خريجي البرنامج. كما يمنح البرنامج الفرصة للطلاب للتدريب الصيفي في المؤسسات الصحفية ومراكز الترجمة المختلفة، والشركات الهندية الكبرى في مصر.

برنامج الدراسات العبرية والإسرائيلية: يتيح البرنامج لدارسيه دراسة بنية المجتمع الإسرائيلي وفهم عمق المجتمع وإعداد باحثين لديهم القدرة علي وضع دراسات تحليلية شاملة لكل مرحلة مستجدة من خلال الترجمة والتحليل وتصنيف المعلومات وإعداد محللين قادرين على تقديم تحليل نقدي للأفكار المتعلقة بالمجتمع الإسرائيلي ووضع رؤي استشرافية ودراسات مستقبلية، كما يتمتع خريجي البرنامج بالعديد من فرص العمل في المؤسسات الحكومية المعنية بالشأن الإسرائيلي ومراكز البحوث والسلك الدبلوماسي والصحافة.

برنامج الدراسات الإنجليزية البينية: ويتمتع خريجي البرنامج بالعديد من فرص العمل في المجالات المختلفة مثل: الإعلام والإرشاد السياحي والتنمية البشرية والفنون المرئية وفن الضيافة.

وللتعرف على البرامج المتميزة الخاصة بكليات جامعة عين شمس يمكنك زيارة الرابط التالي

https://www.asu.edu.eg/ar/436/page/undergraduate-programs