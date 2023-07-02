كيف استقبلت أقسام الطوارئ بالمستشفيات الجامعية إجازة عيد الأضحى.. تفاصيل

وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات الجامعية، على مستوى الجمهورية، خلال إجازة عيد الأضحى.

كما وجه الوزير برفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ وزيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة.

وتلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتورة منال المصري عميدة كلية الطب ورئيسة مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات قصر العيني، عن إحصائيات حالات وعمليات الطوارئ بمستشفيات جامعة القاهرة والتي تم استقبالها وعلاجها أول أيام إجازة عيد الأضحى، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والتأكيد على تقديم الخدمات العلاجية المجانية للمرضى بصورة طبيعية طوال فترة إجازة العيد، وتقليل قوائم الانتظار والعناية بمرضى حالات الطوارئ.

أوضح التقرير أن المستشفى أجرت 19 عملية جراحية كبرى، و 434 عملية صغرى، وتم فحص أولي أ لنحو 541 حالة، وفحص أولي ب لنحو 576 حالات، وأمراض عصبية لنحو 213 حالة، كما تم توقيع الكشف على 218 حالة أنف وأذن وحنجرة، و 195 حالة رمد، و3 حالات بغرفة الصدمات، و 854 حالة إصابات متعددة، و 36 حالات إقامة قصيرة أ، و 29 حالة إقامة قصيرة ب، واستقبل قسم العظام 676 حالة، وقسم الأشعة 2913 حالة، و 115 حالة أمراض قلب، و4 حالات عزل، و 38 حالة رعاية الزيرو.

كما استقبلت مستشفى طوارئ طب الفم والأسنان جميع الحالات طوال أيام العيد والتي بلغت 72 حالة للكشف والعلاج.

واستعرض التقرير الحالات والعمليات التي تم إجراؤها بأقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والرعايات المركزة وغرف العمليات بمستشفيات قصر العيني، حيث تم استقبال 722 حالة مرضية، وإجراء 95 عملية جراحية وذلك بمستشفيات: طوارئ المنيل الجامعي وأقسامها، وطوارئ النساء والتوليد، والأطفال المنيرة.

وأشار التقرير إلى حالات الطوارئ التي استقبلتها أقسام الطوارئ بمستشفيات العلاج بأجر مثل مستشفى المنيل التخصصي، ومستشفى قصر العيني الفرنساوي، والمركز القومي للسموم حيث تم استقبال 75 حالة طوارئ.

ومن جانب اخر، أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، انتظام العمل بقطاعات المستشفيات الجامعية خلال إجازة عيد الفطر المبارك 2023 وكذلك رفع حالة الطوارئ والاستعداد خلال الإجازات، مع توفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية والتخصصات المختلفة.

وقال الدكتور حسام صلاح الدين، المدير التنفيذي لمستشفيات قصر العيني، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ خلال إجازات الأعياد بالمستشفيات وانتظام العمل، مؤكدا عمل مستشفيات قصر العيني بكامل طاقتها وتواجد جميع الأطقم الطبية والعاملين على مدار الساعة مع تنظيم الإجازات لتيسير العمل خلال إجازة العيد.

أوضح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، أنه تم توفير كافة الإمكانات الطبية اللازمة لخدمة المرضى من أدوات ومستلزمات طبية، وأدوية بمختلف أنواعها، والتأكيد على حالة عمل الأجهزة الطبية، مؤكدا استعداد أقسام ووحدات المستشفيات لاستقبال المرضى، والحرص على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى ، ووضع جداول لأطقم الصيادلة للتأكد من توافر المخزون الإستراتيجى للأدوية خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك ، إضافة إلى وضع جداول للمخازن بالمستشفيات خلال فترة أجازة عيد الأشحى المبارك للتأكد من صرف جميع المستلزمات اللازمة خلال فترة عيد الأضحى المبارك .

ومن جانب آخر، أعلنت جامعة أسوان رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأعلن الدكتور أيمن عثمان، رئيس الجامعة، تكليف إدارة مستشفيات أسوان الجامعية بمتابعة انتظام وجودة الخدمة الصحية المقدمة خلال فترة العيد حرصًا على سلامة المرضى، في ظل تطبيق الإجراءات الإدارية من حضور الأطباء وأطقم التمريض في أيام العيد، مع مراعاة مواعيد الزيارة للمرضى في مواعيدها المقررة حرصًا على سلامة المرضى وعدم الزحام داخل أقسام المستشفى الجامعي، وذلك من خلال تطبيق خطة طوارئ أيام العيد.

وأضاف الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، أن الخطة تهدف إلى رفع حالة التأهب القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ والعمليات والعناية المركزة، إلى جانب توفير كميات كافية من الأدوات والمستلزمات الطبية والأدوية وأكياس الدم اللازمة، لضمان تقديم خدمة طبية على نفس المستوى المعتاد خلال أيام العيد، مع زيادة عمل الأفراد المتواجدة من الأطقم الطبية وأطقم التمريض، ووضع جداول دقيقة وعادلة لأوقات الإجازات والراحة، مع تجهيز أطقم طبية بديلة للأطقم المناوبة لتولى العمل فى حال حدوث أى طوارئ يعيق عمل الأطقم المتواجدة، وذلك على حرصا من إدارة المستشفيات على تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى محافظة أسوان.

وأوضح الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذى للمستشفيات جامعة أسوان، أنه تم توفير الإمكانات الطبية لخدمة مرضى السودان الشقيق، وتفعيلا لدورها الاستراتيجي والإقليمي في علاج المرضي السودانيين، وأيضا علي الصعيد المحلي لا تتقاعس مستشفيات الجامعة في تقديم الخدمة للمرضي محافظة أسوان ومرضى أهالى محافظات جنوب الصعيد بمستشفى أسوان الجامعى لخدمة مرضى جميع أقسام المستشفى الجامعي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.