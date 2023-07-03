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رئيس التحرير
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تعليم

قرارات لجنة فحص امتحان الكيمياء بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة|ننشر آخر أخبارها

رضا حجازي
رضا حجازي

تلقى موقع صدى البلد استفسارات عديدة بشأن قرارات لجنة فحص امتحان الكيمياء 2023 بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة 2023 من صعوبته.

 

وقال مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: إن قرارات لجنة فحص امتحان الكيمياء 2023 بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة 2023 من صعوبته سيتم إعلانها في بيان رسمي بعد انتهاء أعمال الفحص والتصحيح الإلكتروني لعينة من امتحان الكيمياء 2023.

 

وأضاف المصدر أن كل ما يقال على فيس بوك بشأن قرارات لجنة فحص امتحان الكيمياء 2023 بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة 2023 من صعوبته هو كلام غير رسمي يعبر عن اجتهادات شخصية لبعض رواد فيس بوك ولا يعبر عن قرارات نهائية صادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

وشدد المصدر على أن قرارات لجنة فحص امتحان الكيمياء 2023 بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة 2023 من صعوبته “الرسمية” سوف تراعي مصلحة الطلاب في المقام الأول، وسوف تكون منصفة، وبالتالي لا داعي للقلق حيث تهتم الوزارة بمنح كل طالب حقه كاملا بدون أي ظلم في امتحانات الثانوية العامة 2023.

 

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه خلال تصحيح العينة العشوائية من امتحان الكيمياء 2023 لطلاب الثانوية العامة تبين حصول بعض الطلاب حصلوا على درجات مرتفعة في المادة رغم كل الشكاوى المثارة.

 

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه قد قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تشكيل لجنة من 10 خبراء متخصصين في مادة الكيمياء لمراجعة دقة الصياغة العلمية لأسئلة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 ونموذج الإجابة الخاص بـ امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023، والتأكد من أن كل سؤال في امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 لا يحتمل أكثر من إجابة.

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في حالة التأكد من وجود سؤال محدد في امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 لم يتمكن جميع الطلاب من الإجابة عليه ، سيتم اتخاذ الإجراء المناسب لصالح الطلاب مثل:

  • إلغاء السؤال وإعادة توزيع درجات السؤال على باقي الامتحان.
  • منح جميع الطلاب درجة السؤال كاملة.
  • إحالة واضع امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 إلى التحقيق.
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