جامعة بنها تتواجد ضمن الفئة 201-250 عالمياً في تصنيف التايمز البريطاني

أعلن الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها عن تواجد الجامعة ضمن فئة 201-250 بتصنيف التايمز البريطاني من بين 963 جامعة عالمياً تم تصنيفهم في الإصدار الجديد للتصنيف بزيادة 173 جامعة عن الإصدار السابق.

وأوضح أن الجامعة جاءت محليا ضمن الفئة الثالثة بين ٣٠ جامعة حكومية وخاصة ظهرت بتصنيف التايمز البريطاني للجامعات الشابة 2023، وذلك للعام الرابع.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن هذا التصنيف هو أحد إصدارات تصنيفات مؤسسة التايمز البريطانية لمؤسسات التعليم العالي التي تصدرها سنويا لمقارنة أداء الجامعات عالميا، حيث يصنف هذا الاصدار الجامعات عالميا التي يبلغ عمرها 50 عام او أقل.

وقال ان تصنيف التايمز البريطاني يعتمد على 5 معايير تشتمل 13 مؤشر وهي الاستشهادات العلمية والتأثير البحثي للجامعة وعدد وسمعة الأبحاث والدخل العائد منها بالإضافة إلى البيئة التعليمية ونتائج استبيانات شركة تومسون رويترز لقياس السمعة البحثية والتعليمية للجامعات بمشاركة 20000 باحث وعالم.

وأضاف أنه يتم حساب عدد شهادات الدكتوراه الممنوحة من قبل الجامعة مع الأخذ بعين الاعتبار عدد أعضاء الهيئة التدريسية وكذا تنوع التخصصات في الجامعة ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة ونسبة طلبة الدراسات العليا إلى طلبة البكالوريوس التي تعكس نشاط البيئة البحثية في الجامعة ودخل وميزانية الجامعة.