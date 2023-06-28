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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشاركان مرضى المستشفيات فرحة العيد

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، يرافقه الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها جولة تفقدية داخل المستشفيات الجامعية ومستشفى بنها التعليمى ، فى أول أيام عيد الأضحى المبارك تفقدا خلالها عدد من الأقسام العلاجية بالمستشفى والعنايات المركزة.

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واطمأن المحافظ ورئيس الجامعة خلال جولتهما على سير العمل فى المستشفيات الجامعية والخدمة الصحية المقدمة للمترددين عليها ، وقدما التهنئة للمرضى بمناسبة احتفالات العيد.


وأشاد محافظ القليوبية ورئيس الجامعة ومرافقوهم خلال جولتهما بما شاهدوه في جولتهما من انتظام العمل وتواجد الأطباء وأطقم التمريض المكلفين بالعمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.


الجدير بالذكر أن الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، وجه برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، مشدداً على حسن معاملة المرضى وذويهم والمساهمة فى تخفيف المعاناة عنهم.
وأكد الدكتور جمال سوسه أن الجامعة حريصة على تطوير المستشفيات الجامعية، وزيادة القدرة الاستيعابية وذلك وفقا للخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية مضاعفة الجهود لتطوير المنظومة الصحية في مصر ، ورفع كفاءة المستشفيات الجامعية التى تعتبر قاطرة الخدمة الطبية بالمحافظات.
من جانبه ، قال الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية ، أنه تم رفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة خلال الاحتفال بالعيد ، وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة.


وأضاف الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها أنه تم تشكيل غرفة عمليات لتلقى أى بلاغات على مدار الساعة، بالإضافة إلى تنظيم الإجازات والراحات والعمل على تواجد الأطباء وأطقم التمريض ومضاعفة النوبتجيات على كافة المستويات خلال فترة الأعياد لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمترددين على المستشفيات الجامعية.

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