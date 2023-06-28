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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرحة الأطفال والشباب بالصور التذكارية خلال صلاة العيد بالقليوبية

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

حرص عدد من الأطفال والمواطنين المشاركين في صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر ببنها على التقاط الصور التذكارية مع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية عقب الانتهاء من صلاة العيد ، كما قام المحافظ ومرافقوه بتقديم التهنئة للأطفال وجموع المصلين بالعيد متمنيًا لهم قضاء عيد سعيد.

محافظ القليوبية يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر.. صور

رفع درجة الاستعداد بمراكز شباب القليوبية لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى

من جانبه وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بالتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية، والتواصل الدائم مع المواطنين.
وكلف محافظ القليوبية ، بتشكيل غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة؛ لتلقي أي شكاوى أو بلاغات مع فتح الحدائق والمتنزهات العامة بالمراكز والمدن أبوابها لاستقبال المواطنين.
كما أكد المحافظ على أهمية رفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بنطاق المحافظة، والتأكد من توفير الأدوية وأمصال التسمم ومستلزمات الطوارئ وأكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية ، موجها بتفعيل دور فرق الانتشار السريع بجميع المستشفيات، وتوافر أمصال التسمم بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة، وتفعيل المركز الطبي الموجود داخل الحدائق والمنتزهات العامة.
وأكد المحافظ ضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع نقاط مرفق الإسعاف مع وجود أطقم الفريق الإسعافي كاملة واستدعاء أطقم إسعافية إضافية، وتوفير الأدوية الإسعافية على مدار 24 ساعة، وتوزيع سيارات الإسعاف على النقاط القريبة من أماكن تجمع المواطنين، ورفع درجة الاستعداد بغرفة التحكم الرئيسي.

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