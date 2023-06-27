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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع درجة الاستعداد بمراكز شباب القليوبية لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تستعد مراكز شباب القليوبية لتجهيز مراكز الشباب والساحات لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمراكز الشباب.

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وقال الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية  أنه سيتم إقامة صلاة عبد الأضحى المبارك بعدد 100 مركز شباب، ويشارك فرق الجوالة والكشافة وأندية التطوع فى تجهيز الملاعب والساحات داخل مراكز الشباب لاستقبال المصلين اعتبارا من مساء اليوم وحتى فجر اول ايام عيد الأضحى المبارك.
وأضاف الصبروط أن أداء صلاة العيد بمراكز الشباب يأتى تأكيد على الدور المجتمعى الذى تقدمه مراكز الشباب وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتنفيذا لرؤية واستراتيجية الوزارة نحو جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية لايقتصؤ دورتا على ممارسة الرياضة فقط .
وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أنه تم رفع درجة الاستعداد  لجميع مراكز شباب القليوبية لاستقبال المواطنين بعد صلاة العيد من خلال المشاركة فى مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب، التى تطلقها وزارة الشباب والرياضة للعيد الثالث على التوالي،وتتضمن تنفيذ احتفالات العيد من خلال الألعاب الترفيهية للأطفال والكبار ومسابقات وجوائز وهدايا بالإضافة للعروض الفنية والمسرحية والفنون الشغبية والعرائس.

القليوبية مراكز شباب القليوبية استقبال المصلين والساحات وكيل وزارة الشباب والرياضة

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