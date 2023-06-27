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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الصحة يتفقد فعاليات مبادرة 100 يوم صحة بالقليوبية ..صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية فعاليات مبادرة 100 يوم صحة بقرية سندنهور بمركز بنها.

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وقال الوزير إن 100 يوم صحة هي جزء من مبادرات الدولة خلال التسع سنوات الماضية، موضحا أن المبادرة موجودة في كافة مراكز الرعاية الأساسية، وكل مستشفيات وزارة الصحة، فضلا عن وجود فرق متنقلة.


وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن لديهم الإمكانيات لاستقبال الحالات المرضية ضمن المبادرة، حيث تتوفر الفرق الطبية والمستشفيات، مطالبا المصريين بالاستفادة من خدمات المبادرة.


وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قد دشن مبادرة  " 100 يوم صحة " ،وذلك عبر القافلة المتنقلة عند مسجد ناصر بمدينة بنها.


وتأتى هذه المبادرة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة المرأة، والتي تستهدف الفئات العمرية من سن 18 سنة فما فوق، من خلال فرق عمل متنقلة وثابتة لتقديم التشخيص والعلاج اللازم للحالات، وتقديم التوعية الطبية اللازمة للسيدات.


ووجه محافظ القليوبية رؤساء مجالس المدن والأحياء ، ومديرى المديريات، بتقديم كافة أوجه التعاون لفرق العمل الطبية، والمتابعة المستمرة لأعمال المبادرة، والإعلان عن أماكن تواجد السيارات الطبية والمتنقلة، من خلال الإذاعات المحلية والملصقات، على أن يتم رفع كفاءة النظافة العامة بمناطق عمل المبادرة، ورفع الإشغالات، والتيسير على المواطنين لوصول الحملة إلى أكبر عدد ممكن من سيدات المحافظة، وتحقيق أهدافها.


من جانبه أوضح الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر لأورام الثدي والأمراض المزمنة، وتقدم خدماتها في " التوعية الصحية، وتثقيف السيدات بأهمية الفحص الذاتي، وقياس السكر العشوائي، والضغط، بالإضافة إلى مؤشر كتلة الجسم، قد وفرت عدد ٢٠١ فرقة متنقلة تجوب جميع أنحاء المحافظة ، وعدد ١٩٠ فرقة ثابتة بوحدات الرعاية الأولية على مستوى المحافظة ، وأن الحملة مستمرة حتى أكتوبر القادم.

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