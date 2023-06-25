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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يدشن مبادرة " 100 يوم صحة" بالقافلة المتنقلة ببنها

مبادرة 100 يوم صحة
مبادرة 100 يوم صحة

دشن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مبادرة  " 100 يوم صحة " ، والتى بدأت اليوم الأحد وتستمر حتى 6 أكتوبر المقبل، وذلك عبر القافلة المتنقلة عند مسجد ناصر بمدينة بنها.
وتأتى هذه المبادرة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة المرأة، والتي تستهدف الفئات العمرية من سن 18 سنة فما فوق، من خلال فرق عمل متنقلة وثابتة لتقديم التشخيص والعلاج اللازم للحالات، وتقديم التوعية الطبية اللازمة للسيدات.

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ووجه محافظ القليوبية رؤساء مجالس المدن والأحياء ، ومديرى المديريات، بتقديم كافة أوجه التعاون لفرق العمل الطبية، والمتابعة المستمرة لأعمال المبادرة، والإعلان عن أماكن تواجد السيارات الطبية والمتنقلة، من خلال الإذاعات المحلية، والملصقات، على أن يتم رفع كفاءة النظافة العامة بمناطق عمل المبادرة، ورفع الإشغالات، والتيسير على المواطنين لوصول الحملة إلى أكبر عدد ممكن من سيدات المحافظة، وتحقيق أهدافها.


من جانبه أوضح الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر لأورام الثدي والأمراض المزمنة، وتقدم خدماتها في " التوعية الصحية، وتثقيف السيدات بأهمية الفحص الذاتي، وقياس السكر العشوائي، والضغط، بالإضافة إلى مؤشر كتلة الجسم، قد وفرت عدد ٢٠١ فرقة متنقلة تجوب جميع أنحاء المحافظة ، وعدد ١٩٠ فرقة ثابتة بوحدات الرعاية الأولية على مستوى المحافظة ، وأن الحملة مستمرة حتى أكتوبر القادم.


واشار إلى أن القافلة تتضمن الحملة التوعية الصحية لأسباب إنتشار العدوى للأمراض المعدية ، وعوامل الخطورة للأمراض غير السارية، وكيفية الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية، كما يتم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية ، بالإضافة لفحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية وخدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية ، وفحص الطلاب للكشف عن الإصابة بفيروس سي أثناء فترة الدراسة؛ من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي.

القليوبية محافظ القليوبية مبادرة 100 يوم صحة مسجد ناصر بمدينة بنها بنها

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