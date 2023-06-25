محافظ القليوبية: تجهيز 399 ساحة لإقامة صلاة عيد الأضحى

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم الانتهاء من تجهيز ( 399 ) ساحة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بها أماكن مخصصة للسيدات والأطفال، فضلا عن المساجد الكبرى لأداء شعائر صلاة العيد.

وأشار المحافظ إلى أن تلك الساحات تنوعت ما بين (58) ساحة بمركز ومدينة بنها، و (32) ساحة بمركز ومدينة طوخ ، و(24) ساحة بمركز ومدينة كفر شكر ، وكذا (49) ساحة بمركز ومدينة قليوب ، و(73) ساحة أخرى بمركز ومدينة القناطر الخيرية ، و(52) ساحة باحياء غرب وشرق شبرا الخيمة ، فيما تم تجهيز (22) ساحة بمركز ومدينة الخانكة ، و(53) ساحة بمركز ومدينة شبين القناطر و(14) ساحة بمدينة الخصوص ، و(12) ساحة بمدينة قها و(10) ساحة بمدينة العبور.

هذا وأكد وكيل وزارة الأوقاف على أن الهدف من فتح الساحات يأتى فى إطار حرص الدولة على إدخال البهجة والسرور والفرح على جموع المواطنين فى عيد الأضحى و لإتاحة متسع لجموع المواطنين لأداء شعائرهم براحة وطمأنينة ، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على الإدارات بالإلتزام بكل دقة بكافة قرارات وتعليمات الوزارة بشأن نظام العمل بالمساجد وإقامة الشعائر بها ، مع قيام المديرية بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة العيد واتخاذ اللازم فى هذا الشأن.

ومن جانبه قدم محافظ القليوبية التهنئة لابناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ، مشدداً برفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية والمرافق العامة واستمرار تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية لتلقي واستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين خلال إجازة العيد وبما لا يعكر صفو الاحتفالات.