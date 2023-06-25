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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. محافظ القليوبية يدشن مبادرة 100 مليون صحة في بنها

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

يدشن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم مبادرة 100 مليون صحة، وذلك عبر السيارة المتنقلة المتواجدة عند مسجد ناصر بالفلل بمدينه بنها، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء المدن والاحياء ومسؤولي مديرية الصحة بمحافظة القليوبية.

من ناحية أخرى وافق المجلس التنفيذى لمحافظة القليوبية فى اجتماعه اليوم على تخصيص قطعة أرض مساحتها ١٥٠١م بمدينة شبين القناطر لصالح مديرية التضامن الاجتماعي لإقامة مركز تأهيل.

كما وافق المجلس على تخصيص قطع أراضي لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لإنشاء محطات رفع صرف صحى عليها وبيانها كالتالي: 

كما تم الموافقة على اطلاق اسم الشهيد الرائد محمد مظهر احمد حسن على مدرسة العبور الثانوية بنين التابعة لإدارة العبور التعليمية وذلك تخليداً لذكراه.

وكذلك الموافقة على اطلاق اسم الشهيد الجندي إبراهيم رفعت عواد حسن على مدرسة عرب الرمل للتعليم الأساسي بأبو زعبل التابعة لإدارة الخانكة التعليمية وذلك تخليداً لذكراه أيضا.

القليوبية 100 مليون صحة التضامن الاجتماعي الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى محافظة القليوبية مديرية التضامن الاجتماعي مياه الشرب والصرف الصحي مدينة شبين القناطر

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