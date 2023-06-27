لاستقبال الزائرين فى العيد.. فتح حدائق القناطر وعروض فنية وترفيهية للأطفال

أنهت حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية من جميع الإستعدادات لاستقبال الزائرين للاحتفال بعيد الأضحى المبارك من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

وقد تم الانتهاء من تجهيز الحدائق العامة بالمدينة والتى تبلغ مساحتها 500 فدان وفتح المتاحف والمتنزهات والملاهي والأماكن السياحية بالمدينة أمام المواطنين منذ الصباح الباكر وذلك للاستمتاع بالعيد بين أحضان الطبيعة الخلابة.

محافظة القليوبية ترفع حالة الطوارئ لاستقبال العيد

وأعلنت محافظة القليوبية رفع حالة الطوارئ وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق خاصة بحدائق ومتنزهات القناطر الخيرية ، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق ، وتجهيز الجراجات إستعداداً لعيد الفطر المبارك.



وتضم مدينة القناطر الخيرية او ما يطلق عليها منتجع " الغلابة " عددا من المتاحف بها منها متحف الرى أيضا معهد بحوث الهيدروليكا والطمى وبها محطات بحوث البساتين والنباتات العطرية ومركز تدريب البساتين ومركز تنمية الإدارة للنهوض بمشروعات التنمية الزراعية ، كما أن بها متحف الثورة والمركز القومى لبحوث المياه وبها أيضا أقدم محلج للقطن فى الشرق الأوسط ، كما تتميز حدائق القناطر الخيرية تتميز باحتوائها على مجموعة أشجار يتعدى عمرها الـ 200 عام ومنها النخل الملوكي.

تطوير المناطق السياحية بالقناطر الخيرية

وتشهد مدينة القناطر الخيرية عددا كبيرا من أعمال التطوير للاستفادة من المناطق السياحية التى تتميز بها وإعادتها كسابق عهدها ، حيث أطلقت وزارة الموارد المائية خطة للبدء فى أعمال تطوير حدائق ومتنزهات القناطر من خلال إجراء أعمال الصيانة والنظافة لها بصفة دورية لاستعادة رونقها الجمالى ، حيث انتهت الوزارة من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية، والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدانا.

كما انتهت الوزارة من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة6 أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة، وحديقة الياسمين بمساحة 8 أفدنة، وحديقة التوفيقي بمساحة 3 أفدنة بمدخل مدينة القناطر ، كما تم الانتهاء مؤخرا من تطوير وإنشاء حديقة الزهور بمساحة 4 أفدنة على هويس الرياح البحيري بمدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، كما يجرى حاليا عمل ملعب خماسي بحديقة أبو قردان بالقناطر الخيرية بالتوازي مع أعمال تطوير الحديقة.

توفير سيارات الإسعاف داخل المتنزهات

من جانبه أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه سيتم فتح الحدائق، والمتنزهات، والأماكن السياحية، أمام المواطنين احتفالا بعيد الأضحى المبارك، كاشفا أنه تم إعلان الطوارئ وإلغاء أجازات العاملين بالمحليات، بالإضافة إلى تجهيز غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وربطها بالغرف الفرعية المشكلة داخل مجالس المدن والأحياء.

وأشار الهجان، إلى أنه تم توفير عدد من سيارات الإسعاف بمنطقة الحدائق للتعامل مع أية حالات طارئة خلال الاحتفالات ، مؤكدا أن مدينة القناطر الخيرية لها طابع خاص فى احتفالات الأعياد حيث تعتبر أهم عناوين البهجة والجمال لما تحتويه من مظاهر الطبيعة الخلابة، موضحا أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة للتيسير على قاصدى المدينة خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

وأوضح الهجان، أنه تم إعداد غرف عمليات طوال اليوم لتلقى الشكاوى والعمل على حلها، بالإضافة إلى إقامة مركز طبى داخل منطقة الحدائق، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمرور لتسهيل عمليات الدخول والخروج من المدينة، فيما ستشارك فرق قصور الثقافة بالمحافظة فى الاحتفالات، من خلال عزف فرق الآلات النحاسية وآلات النفخ والمزمار البلدى والرقص الشعبى لتنفيذ البرامج المتميزة.

تجهيز 399 ساحة لصلاة عيد الأضحى

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إعداد وتجهيز 399 ساحة لصلاة العيد مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها ، بجانب الاهتمام برفع مستوى النظافة مع تكثيف حملات رفع القمامة وإزالة التعديات والإشغالات بشكل يومي من مختلف الشوارع والأحياء السكنية و أماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة .

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