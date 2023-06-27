لخدمة المواطنين.. تشغيل 14 مكتب بريد خلال إجازة عيد الأضحى بالقليوبية

أعلنت محافظة القليوبية أماكن عمل مكاتب البريد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى الاثنين المقبل حيث خصصت هيئة البريد 14 مكتب بريد على مستوى المحافظة لتقديم الخدمات للمواطنين في العيد وصرف المعاشات لكبار السن والفئات المختلفة خلال الإجازة.

وقالت المحافظة أن أماكن عمل مكاتب البريد في عيد الأضحى كالتالي: بنها البلد والقناطر الخيرية وطوخ وقليوب المحطة وقها وکفر شکر رئیسی والمنشية الجديدة بنها وأبوزعبل بلد والخانكة الرئيسي وباسوس مركز القناطر والخصوص و شبين القناطر الرئيسي وشبين القناطر فرعي وکفر شکر فرعی



وأضافت المحافظة أن خدمات أماكن عمل مكاتب البريد بالقليوبية تتمثل في خدمات الأحوال المدنية وخدمات الوحدات المحلية لسداد الرسوم وتقديم الطلبات وإصدار كارت إيزي باي للتعامل مع المدفوعات في المحليات وخدمات التوفير وصرف المعاشات والسحب من دفاتر التوفير وإرسال واستقبال الحوالات والتعامل على الحسابات الجارية والخدمات المرورية وتسديد مخالفات المرور.

وأشار البيان إلى أن أماكن عمل مكاتب البريد بالقليوبية في عيد الأضحى تستقبل المواطنين خلال ساعات العمل المعتمدة صباحا دون العمل فترة مسائية على أن تعمل كل مكاتب البريد بالمحافظة بكامل طاقتها عقب الإجازة إعتبارا من الثلاثاء المقبل عقب نهاية إجازة العيد، في إطار جهود الهيئة لتوفير الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر، بجانب العمل على تغذية ماكينات الصراف الآلي بانتظام التابعة للبريد خلال فترة الإجازة.