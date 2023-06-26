تبدأ بـ 135 جنيها.. تراجع أسعار الأضاحي في القليوبية |صور

شهدت أسواق الأضاحى الرئيسية في محافظة القليوبية، زحاما ملحوظا اليوم، الإثنين، حيث يعد آخر أيام السوق قبل الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وشهدت الأسعار، انخفاضا ملحوظا مع قرب حلول العيد حيث أرجع عدد من التجار انخفاض الأسعار إلى أن زبائن الأضاحى اشتروا الأضحية منذ فترة.

أسعار الأضاحى فى الأسواق

وعن أسعار الأضاحى اليوم قال محمد الشافعى تاجر إن الأسعار في الأسواق اليوم مستقرة ومناسبة للشراء خصوصا لراغبى التضحية في العيد، مشيرا الى أنه بالنسبة للعجول تبدأ من 135 جنيها للكيلو وحتى 140 جنيها للكيلو القائم الحى، وبالنسبة للأبقار الإناث تتراوح الأسعار للكيلو القائم ما بين 135 إلى 138 جنيها للكيلو القائم.

وتابع إن اسعار العجول تبدأ من 55 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه، ، موضحا أن بالنسبة لأسعار الخراف والضأن والماعز فقد شهدت استقرارا نسبيا ويصل سعر كيلو الخراف القائم ما بين 155 إلى 185 جنيها و185 إلى 200 جنيه للكيلو الواحد بالنسبة الماعز والضأن بأنواعه.

إستقرار فى أسعار الجمال

وأوضح أن اسعار الجمال مستقرة اليوم في السوق، حيث وصل سعر الكيلو الحى القائم 120 جنيها، حيث يبلغ سعر الجمل الواحد ما بين 35 ألف إلى 55 ألف جنيه حسب نوعه ووزنه وكمية اللحم به، مشيرا إلى أن أنواع الجمال كثيرة ولكن المتداول والصالح للتضحية المغربى والرشيدى والسودانى والبلدي.

مجازر القليوبية جاهزة لإستقبال الأضاحى مجانا

من جانبه أكد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان جاهزية مجازر المحافظة لاستقبال أضاحي المواطنين مجانا مع تواجد مكثف للأطباء البيطريين داخلها للكشف على الماشية قبل الذبح ، وتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن جميع العنابر والمجازر التابعة للمحافظة تعمل بكامل طاقتها وتستعد لاستقبال الأضاحي ، منوها بأنه تم تطوير المجازر الحكومية بالقليوبية لتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين .

ووجه المحافظ بتكثيف الاستعدادات بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث ثمن جهود مديرية الطب البيطري في تكثيف استعداداتها، مشيدًا بأعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تتم بمجازر المحافظة، والذي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كل المجازر التي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها حفاظًا على استثمارات الدولة.

وناشد المحافظ المواطنين بالابتعاد عن ذبح الأضاحي في الأماكن غير المخصصة لها والشوارع، والالتزام بالذبح في المجازر والتي ستفتح بالمجان أمام المواطنين خلال أيام العيد ، وذلك حفاظا على الصحة والسلامة العامة، ولتحقيق مظهر حضاري لائق بالمحافظة خلال عيد الأضحى المبارك .

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