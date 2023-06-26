عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد المجازر لاستقبال الأضاحي خلال أيام العيد

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عددا من المجازر التابعة للمحافظة بمدن بنها وكفر شكر وقها وطوخ وقليوب وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك . 

تجارية القليوبية: العلاقات المصرية الهندية الأقوى اقتصاديا في عهد السيسي

محافظ القليوبية يعتمد تنسيق المرحلة الأولى للتعليم الفنى


بدأ المحافظ الجولة بتفقد مجزر كفر سعد بمدينة بنها والذي يصل طاقته الاستيعابية إلى 1500 رأس فى الشهر ، وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 4900م2،  ويضم صالتين للذبيح، تبلغ مساحة كل واحدة 360م2، فضلا عن عنبر لاستقبال الحيوانات، وغرفة إعدام ومحرقة، فضلا عن مبنى إداري، وتجدر الاشارة إلى أنه تمت أعمال رفع كفاءة المجزر وتطويره ضمن الخطة الاستثمارية الحالية للمحافظة بتكلفة إجمالية 33 مليون جنيه تقريبا، وقد أعلن الهجان التشغيل التجريبي للمجزر بمناسبة عيد الأضحى المبارك . 

كما تفقد أيضاً مجزر كفر الجزار بمدينة بنها والذي يقع على مساحة 1200 متر مربع وتم رفع كفاءته ضمن الخطة الاستثماريه للمحافظة، بطاقه إنتاجيه  1200 رأس فى الشهر، ووجه القائمين على المجزر بحسن استقبالهم للمواطنين وذبح الأضاحي بالمجان، وذلك للحفاظ على البيئة وسلامة وصحة المواطنين . 

وفى سياق متصل تابع الهجان سير العمل بمجزر كفر شكر والذي يقع على مساحة 1800 متر مربع بمدخل المدينة ويستوعب من 70 إلى 100 رأس فى اليوم خلال أيام المواسم . 

ووجه المحافظ خلال الزيارة بضرورة إدخاله التطوير ليتم تطويره وتحويله إلى مجزر نصف آلي ليستوعب عدد رؤوس ماشية أكثر خاصة في المواسم .

كما تفقد المحافظ مجزر مدينة طوخ والذي يقع على مساحة 2800 متر مربع، وتم رفع كفاءة المجزر بتكلفة 11 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة وتخصيص عنبر الذبح الكبير ليصبح نصف آلي ورفع كفاءة العنبر اليدوي لذبح الجمال والأغنام والماعز، ويصل متوسط الذبح بالمجزر من 1500 إلى 2000 ذبيحة فى الشهر ويتضاعف إلى ضعفين في رمضان والأعياد والمواسم . 

كما تفقد مجزر قها والذي يقع على مساحة 900 متر ويستوعب 80 رأس ماشية ما بين أبقار وجمال وماعز ويعمل بطريقة يدوية بجانب ثلاث نقاط أخرى للذبح وتقع في نطاقه قرى ترسا والناصرية وأجهور، والجدير بالذكر أن المجزر تم رفع كفائته وتطويره عام 2021، ويتكون من صالة لذبيح الأبقار والجمال والماعز . 

كما تفقد المحافظ مجزر قليوب والذي يقع على مساحة ٢٢٠٠ متر مربع بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 ذبيحة في الشهر بتكلفة وصلت إلى 11 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ويتم مضاعفتها فى المواسم . 

وتفقد المحافظ المجازر للتأكيد على جاهزيتها لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدا بأن مجازر المحافظة جاهزة لاستقبال أضاحي المواطنين مجانا مع تواجد مكثف للأطباء البيطريين داخل المجزر للكشف على الماشية قبل الذبح ، و لتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح  ، مشيرا أن جميع العنابر والمجازر التابعة للمحافظة تعمل بكامل طاقتها وتستعد لاستقبال الأضاحي .

ووجه المحافظ بتكثيف الاستعدادات بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث ثمن جهود مديرية الطب البيطري في تكثيف استعداداتها، مشيدًا بأعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تتم بمجازر المحافظة، والذي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كل المجازر التي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها حفاظًا على استثمارات الدولة.

وناشد المحافظ المواطنين بالابتعاد عن ذبح الأضاحي في الأماكن غير المخصصة لها والشوارع، والالتزام بالذبح في المجازر والتي ستفتح بالمجان أمام المواطنين خلال أيام العيد ، وذلك حفاظا على الصحة والسلامة العامة، ولتحقيق مظهر حضاري لائق بالمحافظة خلال عيد الأضحى المبارك .

وأكد المحافظ أن المحافظة تشهد طفرة في مجال الإنتاج الحيواني تماشيا مع مجمل التطورات التي شهدتها المحافظة، منوها بأنه تم تطوير المجازر الحكومية بالقليوبية لتحقيق مستوى أفضل من الخدمات المقدمة للمواطنين .

القليوبية استقبال عيد الأضحي المبارك صحة المواطنين عيد الأضحى المبارك مجزر كفر سعد محافظ القليوبية مناسبة عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب

إجازات ومرتبات ومجازر مجانية.. قرارات وهدايا الدولة للمواطنين في عيد الأضحى

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

الأرصاد : نسبة الرطوبة بالمناطق الساحلية تصل لـ 75 %

بشائر الخير قبل العيد| التموين: اللحوم تبدأ من 130 جنيها.. وطرح دواجن بتخفيض 30%

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

دعاء يوم التروية لغير الحاج .. أدركه بـ 6 كلمات جامعة حتى مغيب الشمس

قريبًا على الدائري| الأتوبيس الترددي يعمل في هذا الموعد.. والميكروباص ممنوع

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يدشن مبادرة " 100 يوم صحة" بالقافلة المتنقلة ببنها

محافظ القليوبية يتفقد عددا من مشروعات مدينة بنها

ترشيحاتنا

60% من أسئلته غير مباشرة| متخصصون يقيمون امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023

لماذا عزلت الدولة العثمانية الخديوي إسماعيل ونصبت توفيق بدلًا منه

هل يجوز الذهاب إلى عرفات مباشرة وترك المبيت يوم التروية ؟

نكسة كبيرة لـ روسيا .. تطورات في أزمة أرض السفارة بأستراليا |شاهد

رسميا.. برشلونة يعلن ضم جوندوجان

تنظيم حفل صوت وضوء في معبد فيلة لـ جوارديولا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة العيد .. طريقة عمل حلويات المدبح

يختتم غدا.. ثقافة الدقهلية تواصل ليالي العرض المسرحي «العمى»|صور

طريقة اقتصادية لعمل السينابون

جذابة ولافتة.. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالتها

فيديو

مصرية ترى شبيه ابنها المتوفى بالحرم وأخرى تفاجأ بنجلها يقود الطائرة ..لحظات مبكية

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ