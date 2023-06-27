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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية طحوريا

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لعدد من المشروعات التي تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمدينة شبين القناطر ، وذلك لدفع الأعمال بتلك المشروعات والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل المعوقات لها .

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بدأ المحافظ الجولة بتفقد السوق الحضاري لقرية طحوريا بعد الانتهاء منه وتسليمه، والذي يقع على مساحة 900 متر ويتكون من 14 محلا وتبلغ مساحة المحل الواحد 16 مترا وعدد 12 باكية مساحة كل منها 7 متر ومزود بمبنى إداري مكون من غرفتين ودورة مياه وأوفيس، وتبلغ تكلفته 4.9 مليون جنيه حيث وجه الهجان بضرورة الحفاظ عليه لحين إفتتاحه وتسليمه للشباب مشيرا أن هذا السوق مصمم على أحدث مستوى من الإنشاءات، وتم تجهيزه وتشطيبة أيضا بأجود الخامات والمستلزمات ليكون واجهة حضارية تساهم فى القضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية وفتح فرص عمل للشباب .

كما تفقد الهجان مشروع موقف سيارات طحوريا النموذجي، والذي يقوم على تنفيذه جهاز تعمير القاهرة الكبرى بنسبة تنفيذ 15% موجها باستكمال الأعمال لتشغيل الموقف في أقرب وقت ممكن للقضاء على ظاهرة المواقف العشوائية بالقرية فضلا عن تعظيم الاستفادة منه لتلبية إحتياجات المواطنين، وشدد المحافظ على سرعة تنفيذ الأعمال بالمشروعات التي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة وفقًا للخطة الزمنية مع مراعاة المواصفات ومعايير الجودة في التنفيذ، لافتاً إلى أهمية مشروعات مواقف السيارات النموذجية التي يجري إنشاؤها بمختلف قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتفقد محافظ القليوبية وحدة التضامن الاجتماعي بطحوريا والتي تم الانتهاء منها بالكامل وتسليمها لمديرية التضامن، حيث تفقد المبنى والمكون من طابقين على مساحة 400 متر موجها بالبدء فى فرش الأثاث المكتبي للمبنى ليتم تشغيله لتقديم الخدمات الخاصة بالتضامن الاجتماعي لأهالي القرية .

كما تفقد المحافظ أيضا مشروع سيارة التدريب المتنقلة نوع التدريب (مبادرة مهنتك مستقبلك رقم 2 فن تفصيل الملابس) تحت إشراف وزارة القوى العاملة، للعمل على تدريب وتأهيل أبناء القرى التي ضمتها المبادرة للاستفادة واكتساب الخبرة الممكنة التي تؤهلهم لكسب معيشة كريمة لهم ولأفراد أسرتهم من خلال تعلم مهن "توصيلات الكهرباء، والسباكة، والحياكة" حيث تفقد المحافظ أعمال تدريب 20 فتاة وسيدة على مهنة الخياطة لتدريبهم على تفصيل الملابس بمختلف أنواعها مع تكريم المتميزين من المتدربين وإعطائهم ماكينة خياطة، بالإضافة إلى التنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتنفيذ مشروعات لهم لتعينهم على المعيشة والاعتماد على أنفسهم .
وأكد محافظ القليوبية على اهتمام مبادرة حياة كريمة بإنشاء مشروعات جديدة بقطاع التضامن الاجتماعي نظرا لأهميتها في توفير قواعد بيانات محدثة ودقيقة تتيح المعرفة والرؤية الواضحة لأجهزة الدولة لرعاية الفئات الأكثر احتياجا وذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنها تمثل حلقة الربط بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية .

القليوبية محافظ القليوبية مبادرة حياة كريمة شبين القناطر المشروعات الرئاسية

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