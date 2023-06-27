رفع حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات استعدادا لعيد الأضحى بالقليوبية

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية حالة الطوارئ استعدادا لعيد الأضحى المبارك حيث عقد الدكتور وليد عبدالمقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية اجتماعا تنظيميا بالمديرية لمناقشة خطة التأمين الصحى لإقليم القليوبية خلال فترة أجازة العيد.

وأكد عبدالمقصود خلال الاجتماع على أهمية تواجد مديري المستشفيات والنواب على مدار الـ٢٤ ساعة، ومضاعفة أطقم النوبتجيات في أقسام الطوارئ، والاستقبال، مشيرا إلى أهمية متابعة والتأكد من توافر جميع أصناف الأدوية، والمستلزمات الطبية، وإعداد حصر بالأصناف التى بها عجز، واستيفاء دولاب الطوارئ، لافتا إلى إلغاء الأجازات خلال فترة الاحتفالات.



وشدد وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية على أهمية جاهزية غرف العمليات، واستعداد فرق الانتشار الطبى للاستعانة بها داخل أو خارج المستشفيات في حال وقوع كوارث.



وأكد الدكتور وليد عبدالمقصود على ضرورة تشغيل المعامل وأقسام الآشعة علي مدار الـ24 ساعة، موجها بأهمية التأكد من جاهزية جميع الأجهزة الطبية الموجودة بالمستشفيات، وبالأخص داخل أقسام الطوارئ، والعناية المركزة، والاستقبال، والأطفال المبتسرين.



واشار إلى أهمية مراجعة صيانة المولدات الكهربائية والتأكد من توافر السولار الخاص بها، وتانكات الأكسجين، والتكييفات المركزية والمصاعد.