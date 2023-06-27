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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادًا لعيد الأضحى.. حملات توعية لترشيد استخدام مياه الشرب في القليوبية

مجازر القليوبية
مجازر القليوبية

أعلن المهندس مصطفى مجاهد ، رئيس مجلس الإدارة إطلاق حملات توعية استهلاك المياه ومنع إهدارها تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذى يواكب عمليات ذبح الأضاحى، الأمر الذى يتزايد معه الاستهلاك فى مياه الشرب وزيادة الضغوط على شبكات الصرف الصحى.

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وتشمل الحملة توزيع ملصقات التوعية بترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي على المواطنين بالمنازل والأسواق والتجمعات السكنية والمساجد والكنائس ونشر أرقام الخط الساخن للشركة 125 لتلقي البلاغات من المواطنين.

وأكد رئيس شركة "مياه القليوبية"، أن الحملة تأتى ضمن مجموعة أنشطة لنشر رسالة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحى من خلال العمل على تقليل الأعباء على شبكات الصرف الصحي وعدم الإسراف في مياه الشرب وترشيدها عند التعامل مع ذبح الأضاحي.


و]يأتى ذلك لضمان وصول المياه لكافة المواطنين وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي في مطابق الصرف الصحي وتجميعها في أكياس القمامة، وإلقائها في الأماكن المخصصة لذلك، منعًا لحدوث أي أضرار بيئية أو صحية ومنع انسدادات شبكات الصرف الصحى
وتابعرئيس الشركة أنه يتم تنفيذ أنشطة الحملة تزامنا مع رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ بالشركة لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك علي مدار 24 ساعة بالإضافة إلي تشكيل غرفة عمليات علي مدار الساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين علي الخط الساخن 125 وسرعة تدخل فرق الصيانة الفنية لمواجهة اية أعطال بالمحطات

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