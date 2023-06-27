وزير الصحة يستمع لشكاوى المرضى بالوحدة الصحية بسندنهور في بنها

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الخدمة الطبية بالوحدة الصحية بقرية سندنهور بمركز بنها.

واستمع الوزير خلال الجولة الى شكاوى المرضى والمترددين على الوحدة لاجراء الكشف وتلقى العلاج اللازم ، كما تابع سير العمل داخل الوحدات الطبية المختلفة.

وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قد دشن مبادرة " 100 يوم صحة " ،وذلك عبر القافلة المتنقلة عند مسجد ناصر بمدينة بنها.



وتأتى هذه المبادرة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة المرأة، والتي تستهدف الفئات العمرية من سن 18 سنة فما فوق، من خلال فرق عمل متنقلة وثابتة لتقديم التشخيص والعلاج اللازم للحالات، وتقديم التوعية الطبية اللازمة للسيدات.



ووجه محافظ القليوبية رؤساء مجالس المدن والأحياء ، ومديرى المديريات، بتقديم كافة أوجه التعاون لفرق العمل الطبية، والمتابعة المستمرة لأعمال المبادرة، والإعلان عن أماكن تواجد السيارات الطبية والمتنقلة، من خلال الإذاعات المحلية، والملصقات، على أن يتم رفع كفاءة النظافة العامة بمناطق عمل المبادرة، ورفع الإشغالات، والتيسير على المواطنين لوصول الحملة إلى أكبر عدد ممكن من سيدات المحافظة، وتحقيق أهدافها.

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