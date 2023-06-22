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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لأول مرة.. جامعة بنها ضمن التصنيف الهولندي ليدن 2023

تصنيف جامعة بنها
تصنيف جامعة بنها

أعلن الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها ، تصنيف الجامعة لأول مرة فى التصنيف الهولندى "ليدن" (CWTS Leiden University لعام 2023.

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وأشار الدكتور جمال سوسه الى أن جامعة بنها طهرت وللمرة الأولى ضمن 1411 جامعة حول العالم شملهم التصنيف الهولندى هذا العام.


وأضاف الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ان الجامعة احتلت محليا الترتيب 11 ضمن 13 جامعة مصرية تم تصنيفها هذا العام. وأفريقيا جاءت الجامعة بالمرتبة 32 وقد ساعد النشر العلمي الدولي في مجالات العلوم الفيزيائية والهندسية، العلوم الطبية والحيوية وعلوم الرياضيات والحاسب الآلي في ظهر الجامعة بهذا الإصدار من التصنيف.


وأوضح الجيزاوي أن تصنيف ليدن CWTS Leiden يعتمد في تقييمه على الأبحاث المنشورة في صورة مقال علمي أو مرجعي مبوب في قاعدة بيانات Web of Science والتي تصدرها دار النشر Clarivate Analytics الأمريكية والمنشورة في أعلى 1%، و 5%، و 10%، و 50% من قائمة المجلات العالمية. 
 

كما يستخدم التصنيف مجموعة من المؤشرات الببليومترية التي توفر إحصاءات على مستوى الجامعات حول التأثير العلمي والتعاون والنشر في المجلات المفتوحه والتنوع بين الجنسين، وقد ساعد على ظهور الجامعة بهذا التصنيف السياسات التي تبنتها الجامعة لدعم وتحفيز البحث العلمي والنشر الدولي من خلال العديد من البرامج.
 

وتستهدف الجامعة فى الفترة القادمة رفع نسب النشر العلمي للإنتاج الفكري لهيئة التدريس والباحثين فى المجلات العلمية ذات الفئة 1% و 5 % من قائمة المجلات العلمية بالتخصصات المختلفة لتأثير ذلك على العديد من التصنيفات الدولية للجامعة.

جامعة بنها رئيس جامعة بنها التصنيف الهولندى CWTS Leiden University لعام 2023 نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا

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