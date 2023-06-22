رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يصدر عددا من القرارات والتكليفات الجديدة

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية ، عددا من القرارات والتكليفات الجديدة ، شملت تكليف الدكتور حسین المغربي نائب رئيس جامعة بنهـا لشئون التعليم والطلاب السابق مستشاراً للتطـوير الأكاديمي والجـودة لمجلس أمناء جامعة بنهـا الأهليـة ، وتكليف الدكتور مصطفی راشد العبـادي عميد كلية التجارة بجامعة بنها السـابق مستشـاراً للمراجعـة الماليـة لمجلـس أمناء جامعة بنهـا الأهليـة ، وتكليف الدكتور كريم الدش الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة بشبرا - جامعة بنها مستشاراً للعلاقات والتعاون الدولي لمجلس أمناء جامعة بنها الأهلية.

كما شملت القرارات أيضا تكليف الدكتور عبدالقادر عبدالكريم الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة بشبرا - جامعة بنها مستشاراً للجودة الإدارية ( الإيزو ) لمجلس أمناء جامعة بنها الأهلية ، وتكليف الدكتور أحمد يوسف الأستاذ بكلية الطب جامعة بنهـا مستشـاراً للشئون الطبية لمجلس أمناء جامعة بنها الأهليـة ، وتكليف الدكتور أشرف توفيـق شـمـس الـدين وكيل كلية الحقوق جامعة بنها مستشاراً للشئون القانونية لمجلس أمناء جامعة بنهـا الأهليـة.

وتضمنت القرارات تكليف الدكتور محمد سعید الأستاذ بكلية الهندسة بشبرا - جامعة بنها مستشاراً للشئون الهندسية والدراسات الفنية لمجلس أمناء جامعة بنها الأهلية ، وتكليف الأستاذة سامية عبدالحميد أمين عام جامعة بنهـا السـابق مستشاراً للشئون المالية والإدارية لمجلس أمناء جامعة بنها الأهلية.