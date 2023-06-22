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رئيس التحرير
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تعليم

رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يصدر عددا من القرارات والتكليفات الجديدة

الدكتور جمال السعيد
الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس الأمناء

أصدر  الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية ، عددا من القرارات والتكليفات الجديدة ، شملت تكليف الدكتور حسین المغربي نائب رئيس جامعة بنهـا لشئون التعليم والطلاب السابق مستشاراً للتطـوير الأكاديمي والجـودة لمجلس أمناء جامعة بنهـا الأهليـة ، وتكليف الدكتور  مصطفی راشد العبـادي عميد كلية التجارة بجامعة بنها السـابق مستشـاراً للمراجعـة الماليـة لمجلـس أمناء جامعة بنهـا الأهليـة ، وتكليف الدكتور كريم الدش الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة بشبرا - جامعة بنها مستشاراً للعلاقات والتعاون الدولي لمجلس أمناء جامعة بنها الأهلية.

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كما شملت القرارات أيضا تكليف الدكتور عبدالقادر عبدالكريم الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة بشبرا - جامعة بنها مستشاراً للجودة الإدارية ( الإيزو ) لمجلس أمناء جامعة بنها الأهلية ، وتكليف الدكتور  أحمد يوسف الأستاذ بكلية الطب جامعة بنهـا مستشـاراً للشئون الطبية لمجلس أمناء جامعة بنها الأهليـة ، وتكليف الدكتور  أشرف توفيـق شـمـس الـدين وكيل كلية الحقوق جامعة بنها مستشاراً للشئون القانونية لمجلس أمناء جامعة بنهـا الأهليـة.
وتضمنت القرارات تكليف الدكتور محمد سعید الأستاذ بكلية الهندسة بشبرا - جامعة بنها مستشاراً للشئون الهندسية والدراسات الفنية لمجلس أمناء جامعة بنها الأهلية ، وتكليف الأستاذة سامية عبدالحميد أمين عام جامعة بنهـا السـابق مستشاراً للشئون المالية والإدارية لمجلس أمناء جامعة بنها الأهلية.

بنها جامعة بنها الاهلية رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية عميد كلية التجارة كلية الهندسة بشبرا كلية الحقوق

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