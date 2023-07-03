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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: تدريب أعضاء هيئة التدريس ضمن خطتنا لتحقيق التطور

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان، مواصلة جهودها لتطوير الجامعة بكل قطاعاتها لرفع التصنيف الدولي لها ولتطوير المنظومة التعليمية ومواكبة تطورات التحول الرقمي ولجعل خريجيها مواكبين لمتطلبات سوق العمل ومتطلبات العصر.

وصرح الدكتور السيد قنديل  رئيس جامعة حلوان لـ"صدى البلد" حول هذه الخطة أن الجامعة قد اطلقت برامج تدريبية لأعضاء هيئة التدريس حرصا منها على تطوير المنظومة التعليمية ومن منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية،  وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة، وكذلك تساهم فى تحسين الأداء، واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة.

و تابع رئيس جامعة حلوان ان هذه البرامج تاتي من  توجه  الجامعة نحو  أن تنمية وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والعاملين  بما يسهم في تطوير المنظومة التعليمية بكل المراحل وتطوير المنظومة البحثية لرفع تصنيف الجامعة الدولي.

جدير بالذكر انه أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان، نتائج مرحلة البكالوريوس وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي.

 

وصرح الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي أن نسبة نجاح البرامج المميزة بالكلية هذا العام بلغت النسبة 95% لبرنامج هندسة البرمجيات، بينما كانت نسبة النجاح في برنامج المعلوماتية الطبية 96%.

أعضاء هيئة التدريس والعاملين التحول الرقمي التصنيف الدولي الحاسبات و الذكاء الاصطناعى Jobs Education

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