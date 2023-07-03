بيان عاجل من التعليم لحسم الجدل حول تسريب امتحان فيزياء الثانوية العامة

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل المثار بشأن الفيديو المتداول على فيس بوك الذي يزعم تسريب امتحان الفيزياء 2023 لطلاب الثانوية العامة على يد واضعه قبل أداء الامتحان.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا رسميا من قالت خلاله :

صرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه بتشكيل لجنة بشكل عاجل للتحقيق في الادعاءات التي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من قبل أحد الأشخاص حول قيام أحد اعضاء اللجنة التي قامت بوضع امتحان الدور الأول للثانوية العامة في مادة الفيزياء بإعطاء دروس خصوصية لعدد من الطلاب قبل الامتحان وتسريب أجزاء من الامتحان.

نتيجة التحقيق فيما اثير عن تسريب امتحان الفيزياء 2023

وأسفرت نتائج تحقيقات اللجنة، عن عدم مطابقة ما تم تداوله من فيديوهات مع أسئلة الامتحان على النحو التالي:

اولا: الفيديو الاول المتداول تناول شرح لتكوين الهولوجرام مع وضع بعض الرموز على الاشعة مثل X و Y، كما أن الرسم الموجود بالفيديو يختلف عن الرسم الموجود فى الامتحان، كما أن المسميات فى ورقة الامتحان تختلف عن ما تضمنته الفيديو.

كما أن السؤال المتداول بالفيديو يشبه الاسئلة التي تتضمنها الكتب الخارجية.

ثانيا: الفيديو الثاني المتداول تناول شرح سؤال لتحويل الجلفانومتر إلى فولتميتر لنفس فكرة امتحان الفيزياء دور العام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١.

كما أن الرسم الموجود بالفيديو يختلف عن الموجود في الامتحان فى الارقام، حيث كانت شدة التيار المار في الدائرة في الفيديو 2mA بينما في الامتحان كان مكتوب على الرسم 0.01A، كما أن أرقام فروق الجهد فى الفيديو تختلف عن الأرقام المعطاة في المسألة وهذا السؤال المتداول بالفيديو يشبه اسئلة من امتحانات سابقة موجودة بالكتب الخارجية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الشخص محل الادعاء يخضع حاليا للتحقيق من قبل الوزارة وكافة الجهات المعنية ذات الصلة، نظرا لقيامه باعطاء دروس خصوصية لمجموعة من الطلاب بما يتنافى مع موانع مشاركته في لجنة وضع الامتحان.