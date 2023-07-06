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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

يوم من الإبداع.. جامعة عين شمس تطلق المهرجان السنوي لمشاريع تخرج إعلام

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تطلق جامعة عين شمس  فعاليات المهرجان السنوي لمشاريع تخرج قسم الإعلام بكلية التربية النوعية، يوم الأحد الموافق 9 يوليو بمسرح طلعت حرب بالكلية، وذلك تحت رعاية  الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، الدكتور أسامة السيد عميد الكلية، والدكتور أحمد نبيل رئيس قسم الإعلام، ويقام المهرجان تحت عنوان "يوم من الإبداع" على مسرح طلعت حرب.
 

وصرح الدكتور أحمد نبيل رئيس القسم بأن مشروعات القسم تعكس موضوعات وقضايا مهمة فيالمجتمع المصرى تتنوع بين اجتماعية، وبيئية، وتراثية، وفلسفية، ووطنية، وتمت معالجتها بقدر كبير من الاحترافية وتم انتاجها بكل تفاصيلها بمجهود طلابي، وبمعدات الكلية فكانت النتيجة مثمرة بشكل يجعلنا نفخر بخريجي القسم الذين تم إعدادهم بالفعل لسوق العمل.

 

ويقدم المهرجان هذا العام مجموعة متنوعة من مشروعات التخرج المتميزة لطلاب القسم والتي تتنوع ما بين العروض المسرحية المختلفة و فئات الأفلام الوثائقية والرسوم المتحركة والأفلام الروائية القصيرة وكذلك الفنون الصحفية المختلفة بالإضافة لإقامة معرض للتصوير الفوتوغرافي والصحفي على هامش المهرجان، هذا فضلا عن أن انعقاد هذه الدورة من المهرجان يتزامن مع حصول القسم على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهو ما يعد قيمة مضافة للمهرجان، ويضفي عليه رونقاً خاصا.

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم Jobs Education المتيني رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس

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