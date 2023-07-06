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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

12 يوليو .. ختام مسابقة عين شمس تبتكر لعام 2023

مسابقة عين شمس تبتكر
مسابقة عين شمس تبتكر

تختتم يوم الأربعاء القادم مسابقة جامعة عين شمس بعنوان “ عين شمس تبتكر”  لعام ٢٠٢٣  في نسختها الرابعة.

المسابقة ينظمها مركز الابتكار وريادة الأعمال IHub بجامعة عين شمس بالتعاون مع مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية Technische Universität Berlin  والهيئة الألمانية للتبادل الثقافي DAAD German Academic Exchange Service


يأتي ذلك تحت رعاية محمود المتيني رئيس الجامعة، عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اشراف محمد البحيرى مدير المركز ، وئام محمد نائب مدير المركز ، محمد الشيخ مدير وحدة نقل التكنولوجيا ، د. اسلام عدلى و مدير النشاط الطلابى ASU-iClub

وتهتم أنشطة المسابقة التي تبلغ جوائزها اكثر من ٦٠٠ الف جنيه وشارك بها أكثر من 280 فكرة سواء من الطلاب أو الباحثين أو رواد أعمال؛ بمجتمع ريادة الأعمال المهتمين بأنشطة الثورة الصناعية الرابعة و الإستدامة و الخدمات المجتمعية ذات الصلة، وذلك في إطار اهتمام جامعة عين شمس بدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال ودعم الأنشطة الطلابية والتي تتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، والتي تؤكد على أهمية الإبداع والابتكار وريادة الأعمال واستخدامهم لربط وتطوير العملية التعليمية والبحثية بمتطلبات الصناعة و سوق العمل.


جميع المتسابقين قاموا بحضور معسكر تدريبي مكثف لثقل المهارات المختلفة لدى مختلف الفرق المشاركة.


وتضم هيئة التحكيم من خبراء في مجالات ريادة الأعمال من الجانبين الألماني والمصري لتحديد الفائزين.

 

بادر بالتسجيل للحضور عن طريق الرابط التالي :

bit.ly/3XKq19a
#RevealYourInnovation 
#ASUInnovates #Innovation

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