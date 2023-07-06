أخبار التعليم | فتح باب التقدم للقبول بمدارس المتفوقين STEM .. اعرف الرابط والضوابط والشروط.. تضارب آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان اللغة الإنجليزية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

الأولى على الدبلوم الزراعي: "بكيت من الفرحة وحققت حلم والدتي الراحلة..فيديو وصور

الحمد لله .. أخيرا حققت حلم والدتي الراحلة ونفسى أطلع مهندسة زراعية ، بهذه الكلمات بدأت الطالبة آية حمدي عيد الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في نتيجة الدبلومات الفنية بالتعليم الزراعي للمدارس الفنية الزراعية المتقدمة 5 سنوات الحاصلة على مجموع 464 من 540 بنسبة 85.9% قسم تصنيع زراعي حديثها.

طلاب الثانوية العامة أمام اللجان استعداداً لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى.. صور

يستعد الآن طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ ، لدخول لجان امتحان اللغة الاجنبية الأولى ، وذلك بمدرسة الأورمان بمحافظة الجيزة .

فتح باب التقدم للقبول بمدارس المتفوقين STEM .. اعرف الرابط والضوابط والشروط

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن فتح باب التقدم للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM في محافظات (٦ اكتوبر بنين بالجيزة ٦ اكتوبر الحى ١١ المشتركة - المعادي بنات بالقاهرة القاهرة الجديدة - المشتركة - الإسكندرية - كفر الشيخ الدقهلية - الاسماعيلية - البحر الاحمر أسيوط الأقصر - سرس الليان بالمنوفية مدينة السادات بالمنوفية الغربية القليوبية الشرقية - قنا- الفيوم - بني سويف المنيا سوهاج ) .

شاومينج ينشر أسئلة اللغة الانجليزية بعد توزيعها بلجان الثانوية|ويؤكد: جاري الحل

تشهد جروبات الغش الخاصة بـ شاومينج وأعوانه على تطبيق تليجرام ، تداولا لأسئلة قيل إنها تخص امتحان اللغة الإنجليزية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها العلمية والأدبية ضمن امتحانات اللغة الأجنبية الأولى ( الإنجليزية ، الفرنسية، الألمانية ) في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية ، ثم كتب شاومينج عبر تليجرام : جاري الحل.

صور وابعت| شاومينج يحرض طلاب الثانوية العامة على تصوير امتحان اللغة الانجليزية

ناشد شاومينج عبر جروباته على تليجرام جميع طلاب الثانوية العامة 2023 ، بسرعة تصوير امتحان اللغة الانجليزية 2023، الذي تم توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ضمن امتحانات اللغة الأجنبية الأولى منذ قليل.

دراسة علمية: مجال الإنشاءات في مصر يحتاج استراتيجيات فعالة لإدارة مخلفات الهدم

كشفت دراسة حديثة بكلية الهندسة بشبرا بجامعة بنها، قدمتها المهندسة داليا حسام الدين محمد إلى قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، للحصول على درجة ماجستير العلوم في الهندسة المدنية تخصص هندسة وإدارة التشييد عن "استخدام نظام الخبير في اختيار أفضل الممارسات للإدارة الفعالة لمخلفات البناء ".

موعد انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يترقب طلاب الدبلومات الفنية 2023 ، الإعلان عن أي تفاصيل وموعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، والذي لم يحدد موعد انطلاقه بقرار رسمي بعد .

وزير التعليم يطمئن من طلاب الثانوية العامة على سهولة الامتحان ووضوح الأسئلة

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بمحافظة الإسكندرية ، ولجان مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ، في إطار زيارته لمحافظة الإسكندرية لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة 2023 ،

تضارب آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان اللغة الانجليزية

أدى طلاب الثانوية العامة اليوم، الخميس، امتحان اللغة الأجنبية الأولى على مستوى الجمهورية.

وعبر عدد من الطلاب، عن آرائهم التي كانت متضاربة حول امتحان اللغة الأجنبية الأولى، حيث قالوا “الوقت المحدد للامتحان ضيق، والامتحان تضمن أسئلة كانت بحاجة إلى التركيز ووقت أكثر، وهو ما وقف عائقا لهم”.