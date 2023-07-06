عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دراسة علمية: مجال الإنشاءات في مصر يحتاج استراتيجيات فعالة لإدارة مخلفات الهدم

جامعة بنها
جامعة بنها

كشفت دراسة حديثة بكلية الهندسة بشبرا بجامعة بنها، قدمتها المهندسة داليا حسام الدين محمد إلى قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، للحصول على درجة ماجستير العلوم في الهندسة المدنية تخصص هندسة وإدارة التشييد عن  "استخدام نظام الخبير في اختيار أفضل الممارسات للإدارة الفعالة لمخلفات البناء ".

الأولى على الدبلوم الزراعي: "بكيت من الفرحة وحققت حلم والدتي الراحلة..فيديو وصور

نماذج مشرفة.. آية ومريم أوائل الدبلومات الفنية في القليوبية

وأشارت الباحثة إلى أن مجال الإنشاءات في مصر يحتاج استراتيجيات فعالة لإدارة المخلفات الناتجة عن البناء والهدم ، وذلك لأن هذه الصناعة تفرط فى استخدام مدافن النفايات مما يقلل مساحتها ويلوث التربة ويؤثر على الشكل الحضاري للمدن.
وأوضحت الباحثة أنها استخدمت نموذج نظام الخبير والذى يمكن استخدامه لتحديد حلول لمجموعة متنوعة من المشاكل المسببة لإنتاج النفايات في الموقع مشيرا الى ان هذا النموذج يعتمد على لغة البرمجة c sharp والتي أظهرت خلالها نتائج على درجة عالية من الثقة والموضوعية والتي تسمح باستخدام النموذج على نطاق واسع للمساعدة في إيجاد أسباب تولد النفايات وتوفير حلول مناسبة لإدارتها.


واضافت أن الدراسة استخدمت الإحصاء الوصفي والتحليلي لتحديد أهم الممارسات لتقليل مخلفات البناء فى المواقع الإنشائية، مؤكدا أن البحث يوصى بالتركيز على بعض الممارسات لإدارة المخلفات مثل اختيار المقاولين ذوي الخبرة والأفضل في اعمال البناء، بالإضافة الى استخدام مرافق تخزين مناسبة لمواد البناء واستخدامها قبل انتهاء صلاحيتها، وتخطيط مشاريع البناء بشكل صحيح ،والتواصل المبكر عند وجود تغيرات في التصميمات بين جميع الأطراف المشتركة بالعقد.
 

من جانبه أكد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها أن الجامعة حريصة على توفير بيئة مُحفزة للتعليم والتعلم والبحث العلمي في إطار مرن يسمح بالتحسين المستمر والحفاظ على القيم والأخلاقيات المجتمعية مع مواكبة التطور العلمي والتكنولوجيا وأن الجامعة تسعى دائما على تحسين مخرجاتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية.
 

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الى أن الجامعة تبنت خطة استراتيجية طموحة وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي تهدف ربط البحث العلمي بمشاكل المجتمع المدني وربط البحث العلمي بالصناعة.


جدير بالذكر أن لجنة الإشراف تكونت من الدكتور طارق محمود عطية أستاذ هندسة وإدارة التشييد بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتورة حنان حسين الطوبجي استاذ مشارك المنشآت المعدنية والكباري بكلية الهندسة بشبرا جامعة بنها .

دراسة بكلية الهندسة بشبرا شبرا جامعة بنها بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار ناري من الزمالك ضد حكام مباراة القمة بعد جدل مواجهة الأهلي والإسماعيلي

الإسماعيلي يعلن رسميا عن مفاوضات نجم الفريق مع الأهلي

300 جنيه في ساعات|تراجع جديد يضرب أسعار الذهب ومفاجأة بـ عيار21 الآن

خبير تحكيمي يكشف عن مفاجأة حول هدف الإسماعيلي في مرمى الأهلي

محمد حسن يُكذب كريم حسن شحاتة ويفتح النار عليه

تعليق مثير من خالد الغندور على حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي

اكتشف خيانتها..مرات البواب ضربت جوزها علقة موت بسبب وضع مخل مع جارهما

عاجل|صاحب هدف الإسماعيلي الملغي: الكرة لمست يدي الشمال قبل دخولها مرمى الأهلي

موضوعات متعلقة

الأولى على الدبلوم الزراعي: "بكيت من الفرحة وحققت حلم والدتي الراحلة..فيديو وصور

نماذج مشرفة.. آية ومريم أوائل الدبلومات الفنية في القليوبية

محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة وإزالة الإشغالات في شبرا الخيمة والخصوص

محافظ القليوبية يعتمد مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني

ترشيحاتنا

تصادم خطير.. 3 مقاتلات روسية تعترض مسيرات أمريكية في سوريا |شاهد

تداول إجابات إنجليزي الثانوية العامة على تليجرام.. والتعليم تضبط مُصوّر الأسئلة

قطار الطلقة بين الكويت والرياض يدخل حيز التنفيذ

إصابة 12 شخصا بحادث إنقلاب ميكروباص على الطريق السياحي في الجيزة

معاك شهادة جامعية.. احصل على بكالوريوس تمريض من حلوان ببرنامج مكثف 36 شهرًا|اعرف الشروط

16 يوليو بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بمدينة قنا الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افتكروها دولفين.. سمكة قرش تقترب من مصيفين في شاطئ شهير ببريطانيا| صور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوكولاته الداكنة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين البرشومي يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند الاستحمام قبل النوم مباشرة؟

فيديو

فين الحقيقة؟| هل حضر إيهاب توفيق دفنة صديقه علاء عبدالخالق صباحًا ثم أحيا حفلته ليلا؟.. فيديوجراف

مقطع فيديو لرجل يدخل جينيس بهواية غير متوقعة .. شاهد

الفسيخ ولا اللحمة النية .. طبق العيد يشعل الحرب بين اللبنانيين والمصريين

«سابته وهربت»..طفل مسلسل الثمن هادي مقداد يبكي على الهواء بسبب والدته «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ