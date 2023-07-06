طلاب الثانوية العامة أمام اللجان استعداداً لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى.. صور

يستعد الآن طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ ، لدخول لجان امتحان اللغة الاجنبية الأولى ، وذلك بمدرسة الأورمان بمحافظة الجيزة .

على الجانب الأخر ، تتابع الآن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وصول أوراق أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية.



و تتواصل غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مع مديري مديريات التربية والتعليم المكلفين بمتابعة عملية نقل أوراق أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية ، للاطمئنان على عدم وجود أي مشاكل في عملية النقل .