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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب الثانوية العامة أمام اللجان استعداداً لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى.. صور

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣

يستعد الآن طلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ ، لدخول لجان امتحان اللغة الاجنبية الأولى ، وذلك بمدرسة الأورمان بمحافظة الجيزة .

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على الجانب الأخر ، تتابع الآن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وصول أوراق أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية.


و تتواصل غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مع مديري مديريات التربية والتعليم المكلفين بمتابعة عملية نقل  أوراق أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية ، للاطمئنان على عدم وجود أي مشاكل في عملية النقل .

طلاب الثانوية العامة7
طلاب الثانوية العامة7
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طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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