الأولى بـ الدبلومات الفنية التجارية: أتمنى الالتحاق بوظيفة جيدة لمساعدة أسرتي

عبرت الطالبة ندى عبد الباقى أحمد، الأولى بالدبلومات الفنية التجارية ، عن سعادتها لانضمامها لأوائل الدبلومات الفنية للعام ٢٠٢٣ .

وقالت الطالبة ندى عبد الباقى: لم أتوقع ان أكون ضمن الأوائل ، ولكنى اجتهدت كثيرا خلال دراستى .

وأشارت ندى ، إلى أن والديها ساعداها بقدر استطاعتهما وأنها تريد العمل فى وظيفة حتى تساعدهما فى المعيشة و ذلك لان والدها رجل بسيط و يعمل بوظيفة بسيطة .

رابط نتيجة الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

ويمكن للطالب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من خلال رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 التالى:

‏https://nategafany.emis.gov.eg

وقبل إعلان رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، بنسبة نجاح 64.47٪، خلال المؤتمر الصحفى الذى تم عقده بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.