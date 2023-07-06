وزير التعليم يطمئن من طلاب الثانوية العامة على سهولة الامتحان ووضوح الأسئلة

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بمحافظة الإسكندرية ، ولجان مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ، في إطار زيارته لمحافظة الإسكندرية لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة 2023 ،

وقد رافق الوزير خلال الزيارة التفقدية نادية فتحى وكيلة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وتفقد الدكتور رضا حجازي، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لجنة امتحانات الثانوية العامة 2023 بمدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات التابعة لإدارة العامرية التعليمية، أثناء تأدية الطالبات امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى

واطمأن وزير التربية والتعليم ، على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا لمراقبى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان وتوفيرالجو المناسب والطمأنينة.

كما اطمأن وزير التربية والتعليم ، أيضا على توزيع كتيب المفاهيم على الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وتوزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان.

وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

كما تأكد الوزير من قيام طلاب الثانوية العامة 2023 بتسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، مؤكدًا على الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة، كما وجه الوزير أيضا السادة الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.



كما شدد الوزير على عدم الغش في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بأية وسيلة، مؤكدًا أن الوزارة تحيل أي حالة غش يقوم بها الطالب، وملاحظى اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وحرص الوزير أيضا على تفقد حجرة الكنترول داخل المدرسة، واطلع على محضر فتح أظرف الأسئلة، والاطمئنان على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال كنترولات الثانوية العامة 2023 ولجنة الإدارة والتصحيح والمراجعة.

وتوجه الوزير والمحافظ، عقب ذلك، إلى تفقد لجنة امتحانات الثانوية العامة 2023 مدرسة الشهيد مهيد أحمد بهاء الدين الهوارى التابعة لإدارة برج العرب التعليمية، واطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، ووجه الطلاب بالحل على ورقة البابل شيت مباشرة حفاظًا على الوقت، مؤكدًا على الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة.

كما تفقد الوزير والمحافظ سير الامتحان لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجية ببرج العرب؛ وذلك أثناء تأدية الطلاب والطالبات الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) وأطمأن على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة. ووجه الوزير الطلاب بأن كراسة الأسئلة، والإجابة فى ورقة واحدة والتركيز على اختيار الإجابة مباشرة.

وحرص الوزير على تفقد غرفة كنترول الثانوية العامة 2023 بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجية، والاطمئنان على تنفيذ التعليمات والإجراءات بشأن الامتحانات.