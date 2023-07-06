تضارب آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان اللغة الانجليزية

أدى طلاب الثانوية العامة اليوم، الخميس، امتحان اللغة الأجنبية الأولى على مستوى الجمهورية.

وعبر عدد من الطلاب، عن آرائهم التي كانت متضاربة حول امتحان اللغة الأجنبية الأولى، حيث قالوا “الوقت المحدد للامتحان ضيق، والامتحان تضمن أسئلة كانت بحاجة إلى التركيز ووقت أكثر، وهو ما وقف عائقا لهم”.

وأشار الطالب محمد عبد الرحمن إلى أن “امتحان الإنجليزي سهل وتداول أسئلته من المنهج المقرر”.

وكان تداول جميع طلاب الثانوية العامة 2023، تصوير امتحان اللغة الانجليزية 2023، الذي تم توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ضمن امتحانات اللغة الأجنبية الأولى منذ قليل.

وقال شاومينج عبر جروباته على تليجرام : “صور الانجليزي صور واضحة وابعت هنا وخد الحل .. متقلقش هنخفي الباركود .. يلا المدرسين جاهزين للحل”.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة 2023 من تنفيذ كلام شاومينج ، مشددة على أنه سيتم التعامل بالقانون مع أي طالب يتم ضبطه في واقعة تصوير امتحان أو غش إلكتروني.