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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحانات الثانوية العامة 2023|عمليات التعليم تتابع وصول أوراق اللغة الأجنبية إلى اللجان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تتابع الآن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وصول أوراق أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية.

حيث تتواصل غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مع مديري مديريات التربية والتعليم المكلفين بمتابعة عملية نقل  أوراق أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية ، للاطمئنان على عدم وجود أي مشاكل في عملية النقل .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن عملية نقل  أوراق أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية ، تتم وسط إجراءات أمنية مشددة منعا لتسريبها قبل توزيعها على الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يتم  أوراق أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية ، داخل صناديق معدنية مغلقة بأقفال رقمية لها أرقام سرية لا يتم فتحها إلا وقت الامتحان داخل اللجنة .

وتتولى قوات الشرطة وفقا لبروتوكول موقع بين وزارتي التربية والتعليم والداخلية ، عملية تأمين نقل  أوراق أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية .

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدورالأول) اليوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023 ، امتحاناللغة الأجنبية الأولى ، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة 2023 في مدارس المكفوفين امتحان علم النفس فى الفترة الأولى، وامتحان علم الاجتماع فى الفترة الثانية.

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