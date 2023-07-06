صور وابعت| شاومينج يحرض طلاب الثانوية العامة على تصوير امتحان اللغة الانجليزية

ناشد شاومينج عبر جروباته على تليجرام جميع طلاب الثانوية العامة 2023 ، بسرعة تصوير امتحان اللغة الانجليزية 2023، الذي تم توزيعه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ضمن امتحانات اللغة الأجنبية الأولى منذ قليل.

حيث قال شاومينج عبر جروباته على تليجرام : صور الانجليزي صور واضحة وابعت هنا وخد الحل .. متقلقش هنخفي الباركود .. يلا المدرسين جاهزين للحل.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة 2023 من تنفيذ كلام شاومينج ، مشددة على أنه سيتم التعامل بالقانون مع أي طالب يتم ضبطه في واقعة تصوير امتحان أو غش إلكتروني.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على إحالة أى عملية غش إلكترونى يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها ملاحظ من لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وكان قد بدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة 2023 “الشعبتين العلمية والأدبية” ، امتحان اللغة الأجنبية الأولى ( الإنجليزية ، الفرنسية، الألمانية ) في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية .

ويستمر زمن امتحان اللغة الأجنبية الأولى ( الإنجليزية ، الفرنسية، الألمانية ) في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية ، لمدة 3 ساعات من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.