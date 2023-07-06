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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تداول إجابات إنجليزي الثانوية العامة على تليجرام.. والتعليم تضبط مُصوّر الأسئلة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تشهد الآن جروبات شاومينج عبر تليجرام تداولًا لـ إجابات امتحان اللغة الإنجليزية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها العلمية والأدبية ضمن امتحانات اللغة الأجنبية الأولى في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023. 

يأتي ذلك بعد مرور نصف ساعة فقط على بدء توزيع امتحان اللغة الإنجليزية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها العلمية والأدبية ضمن امتحانات اللغة الأجنبية الأولى في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023. 

وكانت جروبات شاومينج قد نشرت أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها العلمية والأدبية ضمن امتحانات اللغة الأجنبية الأولى في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بعد دقائق من توزيعه في اللجان. 

من جانبها .. قامت وزارة التربية والتعليم من خلال غرفة عملياتها المركزية بتتبع الصور المتداولة على تليجرام ، لضبط مصورها واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده. 

وبالفعل تمكن فريق مكافحة الغش بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من تحديد هوية الطالب المسئول عن تصوير أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها العلمية والأدبية ضمن امتحانات اللغة الأجنبية الأولى في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023. 

وأكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تتم إحالة أى عملية غش إلكترونى يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها ملاحظ من لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

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تداول إجابات إنجليزي الثانوية العامة على تليجرام.. والتعليم تضبط مُصوّر الأسئلة

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