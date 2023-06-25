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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

بث مباشر | طلاب الأدبي يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية بالثانوية الأزهرية

صدى البلد

أدى اليوم الأحد، طلاب القسم الأدبي، بالشهادة الثانوية الأزهرية، امتحان مادة اللغة الإنجليزية، ضمن امتحانات نهاية العام الحالي 2022-2023.

ويشدّد قطاع المعاهد الأزهرية، على ضرورة اتباع  الإجراءات الاحترازية والتأكد من انتظام الطلاب والمراقبين في اللجان، والعمل على توفير بيئة امتحانية تتسم بالهدوء والاستقرار.

كما يؤكد قطاع المعاهد الأزهرية، جاهزية اللجان واستعداداتها لحدوث أي طارئ لاتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.

الشهادة الثانوية الأزهرية قطاع المعاهد الأزهرية

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